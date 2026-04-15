Понад 1700 пам’яток пошкоджено внаслідок війни: у Києві стартує кампанія до Дня пам’яток історії та культури України

На тлі масштабних втрат культурної спадщини через війну в Києві 18 квітня стартує інформаційна кампанія "Мій Київ: люблю, вивчаю, оберігаю", приурочена до Міжнародного дня пам’яток і визначних місць та Дня пам’яток історії та культури України, повідомляють організатори.

“Цією кампанією ми хочемо привернути увагу до української культурної спадщини та залучити громадян до її популяризації і збереження”, — зазначають у Національному заповіднику "Софія Київська".

Як повідомляється, кампанія стартує 18 квітня — у Міжнародний день пам’яток і визначних місць та День пам’яток історії та культури України. Ініціатором виступив Національний заповідник "Софія Київська".

У межах ініціативи киян та жителів інших міст закликають відвідати улюблені пам’ятки історії та культури, створити власний контент — фото, відео або дописи — та опублікувати їх у соціальних мережах із відповідними хештегами, зокрема #МійКиївЛюблюВивчаюОберігаю та #IDMS2026.

За даними організаторів, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну пошкоджено 1707 пам’яток культурної спадщини та 2503 об’єкти культурної інфраструктури, з яких 513 знищені повністю. Зокрема, пошкоджень зазнали об’єкти Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, серед яких Софія Київська, будівлі Києво-Печерської лаври, а також історичні центри Львова, Одеси та Чернігова. У Києві пошкоджено 146 пам’яток.

Кампанія має на меті не лише популяризацію культурної спадщини, а й привернення уваги міжнародної спільноти до наслідків війни для українських пам’яток. Партнерами ініціативи виступили Департамент охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації та громадська організація "За сімейні цінності". Кампанія реалізується за підтримки Міністерства культури України.