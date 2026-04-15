12:30 15.04.2026

Мінкультури розпочинає національне дослідження читання в Україні

Міністерство культури України у співпраці з Фондом "Повір у себе" й дослідницькою компанією Gradus розпочинає перший етап національного дослідження читання в Україні.

"Це перше національне дослідження читання, сфокусоване саме на залученні нових читачів, ініційоване на державному рівні. Головна мета – зрозуміти, які інструменти популяризації читання працюють в Україні: які з них виявилися найбільш дієвими, а які потрібно запроваджувати. Водночас дослідження допоможе виявити, що стримує українців читати активно та регулярно, а що мотивує повернутися до читання в дорослому віці", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що мета дослідження – створити інформаційну основу для залучення ширших кіл українців до практики читання.

Зокрема, на першому етапі, навесні 2026 року, планується якісне дослідження, в межах якого соціологи проведуть глибинні інтерв’ю з експертами сфери читання та книжкового ринку і "новими читачами" – людьми, які нещодавно почали регулярно читати після паузи або мінімальної читацької практики. Другим етапом стане велике кількісне дослідження читачів в Україні.

У відомстві додали, що дослідження братиме до уваги тенденції, які виникли у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну, а результати дослідження будуть використані при формуванні державної політики з промоції читання.

Мінкультури планує оприлюднити результати якісного етапу дослідження наприкінці травня 2026 року у межах XIV Книжкового Арсеналу. 

Згідно з повідомленням, проєкт фінансується з позабюджетних коштів. 

Як повідомлялося, програма підтримки українського культурного продукту "Тисячовесна" не передбачає фінансування видавництва паперових, електронних та аудіокниг.

