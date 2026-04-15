10:29 15.04.2026

Зеленський нагородив Балаяна орденом Ярослава Мудрого IV ступеня – указ

Фото: Кирилл Чуботин

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня кінорежисера-постановника, сценариста, продюсера Романа Балаяна.

Відповідний указ №320/2026 опубліковано на сайті президента.

Роман Балаян народився 15 квітня 1941 року в селі Неркін Оратаг Нагірно-Карабаської автономної області Азербайджанської РСР.

У 1969 році Балаян закінчив режисерський факультет Київського державного інституту театрального мистецтва імені І. Карпенка-Карого, у 1970 почав працювати на Київській кіностудії режисером.

У 1997 році отримав звання народного артиста України, з 2001 року є академіком Академії мистецтв України, членом Спілки кінематографістів України, Спілки Європейської кіноакадемії та кавалером ордена "За заслуги" ІІІ ступеня.

