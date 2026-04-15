09:59 15.04.2026

УІК закликає долучатися до Ukrainian Book Challenge

Український інститут книги (УІК) закликає долучатися до глобальної ініціативи на підтримку українських книжок Ukrainian Book Challenge.

"Як посилити присутність українських голосів у світі? Як підтримати перекладачів, редакторів і видавців, які працюють із темами України англійською мовою? Якщо ви теж задавалися такими питаннями, то маємо відповідь – Ukrainian Book Challenge… В основі ініціативи – проста, але важлива дія: раз на рік придбати хоча б одну книжку англійською мовою про Україну або українського автора. Спосіб долучитися доступний кожному і може мати різні форми: книжку можна прочитати, додати до своєї домашньої бібліотеки, подарувати або передати громаді (бібліотеці, школі, освітньому центру тощо)", – йдеться в повідомленні УІК.

В Інституті пояснюють, що видання українських книжок англійською мовою досі залишається вразливим сегментом: переклади потребують значних ресурсів, а ринок є нішевим і не завжди передбачуваним, а Ukrainian Book Challenge формує видимий попит на такі видання, що безпосередньо впливає на рішення міжнародних видавців.

"Прояв інтересу до українських книг англійською є сигналом для видавничої індустрії про зацікавленість українською тематикою. У свою чергу дані про продажі безпосередньо впливають на рішення про публікацію нових перекладів", – додали у відомстві.

Щоб долучитися до ініціативі необхідно: придбати хоча б одну книжку англійською мовою про Україну або українського автора; зробити фото з книжкою; передати естафету, позначивши друзів; опублікувати допис із хештегом #UkrainianBookChallenge.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:40 13.04.2026
Програма "Тисячовесна" не передбачає фінансування видавництва книг і створення комп'ютерних ігор – Мінкультури

12:57 07.04.2026
Українські видавці закликали уряд підтримати книжкову галузь

11:11 06.04.2026
УІК: 100 українських книжок перекладуть у світі за підтримки програми Translate Ukraine 2026

12:26 30.03.2026
“Не вбивайте книгарні”: видавець спричинив гучну дискусію про книжковий ринок

16:22 27.03.2026
Книжковий ринок України у кризі: мінус шість книгарень за березень і падіння продажів

14:40 26.03.2026
Лейпцизький книжковий ярмарок зафіксував рекордну кількість відвідувачів

13:44 25.03.2026
Лише 47% громад закуповували книжки для поповнення бібліотечних фондів у 2025р - УІК

15:36 18.03.2026
Україна візьме участь у 55-му Брюссельському книжковому ярмарку - УІК

18:15 17.03.2026
Стало відомо, яке місто стане книжковою столицею світу у 2027 році

09:42 12.03.2026
Україна візьме участь у Лейпцизькому книжковому ярмарку - УІК

