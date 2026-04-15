УІК закликає долучатися до Ukrainian Book Challenge

Український інститут книги (УІК) закликає долучатися до глобальної ініціативи на підтримку українських книжок Ukrainian Book Challenge.

"Як посилити присутність українських голосів у світі? Як підтримати перекладачів, редакторів і видавців, які працюють із темами України англійською мовою? Якщо ви теж задавалися такими питаннями, то маємо відповідь – Ukrainian Book Challenge… В основі ініціативи – проста, але важлива дія: раз на рік придбати хоча б одну книжку англійською мовою про Україну або українського автора. Спосіб долучитися доступний кожному і може мати різні форми: книжку можна прочитати, додати до своєї домашньої бібліотеки, подарувати або передати громаді (бібліотеці, школі, освітньому центру тощо)", – йдеться в повідомленні УІК.

В Інституті пояснюють, що видання українських книжок англійською мовою досі залишається вразливим сегментом: переклади потребують значних ресурсів, а ринок є нішевим і не завжди передбачуваним, а Ukrainian Book Challenge формує видимий попит на такі видання, що безпосередньо впливає на рішення міжнародних видавців.

"Прояв інтересу до українських книг англійською є сигналом для видавничої індустрії про зацікавленість українською тематикою. У свою чергу дані про продажі безпосередньо впливають на рішення про публікацію нових перекладів", – додали у відомстві.

Щоб долучитися до ініціативі необхідно: придбати хоча б одну книжку англійською мовою про Україну або українського автора; зробити фото з книжкою; передати естафету, позначивши друзів; опублікувати допис із хештегом #UkrainianBookChallenge.