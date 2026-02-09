Інтерфакс-Україна
18:22 09.02.2026

Переможниця Нацвідбору "Євробачення-2026" LELÉKA присвятила перемогу Лесі Українці

Переможниця Національного відбору на “Євробачення-2026” LELÉKA (Вікторія Лелека) присвятила свою перемогу Лесі Українці, про це вона заявила в ефірі шоу “Вікенд нової музики” на “Радіо Промінь”.

“У мене з нею пов’язано багато різних історій. Наприклад, перша моя перемога — давно я отримала гран-прі на конкурсі Лесі Українки. Вона для мене ніби моя добра фея”, — сказала LELÉKA, додавши, що довго не наважувалася говорити про це публічно, бо вважала такий жест надто особистим.

Артистка також зазначила, що перед виходом на сцену внутрішньо зверталася до Лесі Українки по символічний “дозвіл” для своїх пісень “полетіти у світ”, і назвала це для себе своєрідною ініціацією.

Як повідомлялося, Leléka з піснею Ridnym (“Рідним”) представить Україну на “Євробаченні-2026” у Відні.

