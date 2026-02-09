Оприлюднено список претендентів на премію імені Миколи Гоголя

Фото: Держмистецтв

Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти (Держмистецтв) оприлюднило список із 20 претендентів на звання лавреата Премії ім. М.В. Гоголя у 2026 році, повідомляється на сайті відомства.

У Держмистецтв нагадали, що премія присуджується за найкращі літературно-мистецькі твори, які наслідують традиції творчості Миколи Гоголя, збагачені концептами історичної романістики, містицизму та сатири, і утверджують національну самоідентифікацію.

Згідно з оприлюдненим переліком, цього року за премію змагатимуться: Ірина Белан (“ГРАППІГ. KUMEDNO”), Надія Вальчук-Остряниця (“Остання відьма”), Сергій Деркач (“Коли розквітає папороть”), Микола Дідошак / Істин Микола (“Наступні нові та інші українські змісти”), Вадим Жалюк (“Вади і зваби. Нотатки небайдужого социка”), Віталій Запека (“Ковбаскокрад у Раю”), Василь Карп’юк (“Повільні танці”), Поліна Кулакова (“Фінальний драфт”), Наталія Лікаренко (“У відлунні «Місячної сонати»”), Євдокія Макаренко (“Болотний принц”), Микола Пігуляк (“Кухмейстер”), упорядниця Юлія Присяжна (“З глибин думками повернусь”), Володимир Пузій / Володимир Аренєв (“Музиканти. Четвертий дарунок”), Ростислав Радуда (“Мисливці за капіталом”), Катерина Самойленко (“Двоповня”), Людмила Смолярова / Міла Смолярова (“Дим”), Анатолій Сухобрус (“Гетьман Мазепа”), Анна Чіпко (“Зелене полум’я”), Тетяна Чудновець (“Подоляночка. Незломима”), Володимир Шага / Стейзон Володимир (“Щастя небо мрії”).

Лавреата премії обиратиме комітет з присудження премії, а про результати його засідання Держмистецтв повідомить на офіційному сайті та сторінках у соціальних мережах.