16:20 09.02.2026

Масштаб у цифрах: Україна зібрала 20 млн архівних документів у державній онлайн-системі

У державній системі “онлайн-архіву” вже зібрано понад 20 млн оцифрованих документів, у яких користувачі можуть шукати матеріали за ключовими словами, повідомив голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов в ексклюзивному інтерв’ю для відділу “Культура” агентства "Інтерфакс-Україна".

“Його презентували у 2022 році, і зараз у системі вже понад 20 мільйонів оцифрованих документів, у яких можна шукати за ключовими словами”, — сказав Хромов.

За його словами, цифровізація архівної системи має кілька рівнів. Перший - це базовий доступ у читальних залах, де відвідувачі можуть працювати з матеріалами та робити фото документів на власний телефон. Другий - професійне оцифрування із застосуванням спеціальних сканерів і програмного забезпечення, яке потребує значних ресурсів та фінансується за рахунок партнерських угод і спеціального фонду архівів.

Хромов також зазначив, що сьогодні практично всі державні архіви мають власні сайти, а в системі працюють міжархівні пошукові портали, які дають змогу користувачам знаходити інформацію дистанційно.

Окремо він наголосив на переході архівів до сервісної моделі доступу: базові можливості для користувачів залишаються безкоштовними, а додаткові послуги — платними через потребу в ресурсах.

“Безкоштовно можна працювати в читальних залах, переглядати матеріали онлайн, робити власні цифрові копії. Але якщо людині потрібна професійна сканкопія, офіційне завірення чи спеціальне оформлення документів — це вже окрема процедура, яка потребує ресурсів”, — пояснив голова Держархівслужби.

Він уточнив, що безкоштовні опції передбачають, зокрема, роботу в читальній залі та самостійне копіювання, але для цього людині потрібно фізично приїхати до архіву. Натомість дистанційне копіювання, за його словами, може коштувати орієнтовно близько 5 грн за аркуш, що для багатьох є зручнішим і дешевшим, ніж витрати на поїздку.

За словами Хромова, цифрові інструменти та розширення онлайн-доступу мають також безпекове значення в умовах війни: цифрові копії дозволяють зменшувати фізичне використання оригіналів і зберігати їх у сховищах, мінімізуючи ризики пошкодження документів.

