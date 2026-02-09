Стало відомо, хто з держсекретарів США має українське походження

Стало відомо, що колишній держсекретар США Ентоні Блінкен має українське історичне походження, про це повідомив голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов в ексклюзивному інтерв’ю для відділу "Культура" агентства "Інтерфакс-Україна".

“Ми неодноразово співпрацюємо з Міністерством закордонних справ, готуючи до міжнародних переговорів, надаючи історичні довідки та архівні матеріали. Завдяки цій роботі, зокрема, держсекретар США Ентоні Блінкен дізнався про своє українське історичне походження”, – сказав Хромов.

За його словами, Держархівслужба залучається до підготовки міжнародних перемовин, надаючи МЗС історичні довідки та релевантні архівні матеріали.

Крім того, Хромов повідомив, що служба наразі працює над кількома новими дослідницькими проєктами, частина з яких ще триває, але може дати “несподівані й важливі результати” як для України, так і для міжнародних партнерів.

Як повідомлялося раніше , державний секретар США Ентоні Блінкен у свій останній повний робочий день на посаді поговорив із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

Ентоні Блінкен — американський дипломат та державний діяч, який обіймав посаду державного секретаря США у 2021–2025 роках в адміністрації Джо Байдена. Він є експертом із зовнішньої політики, відомим підтримкою міжнародних альянсів та тривалою роботою з Байденом; зокрема, раніше був заступником державного секретаря США.