Після нацвідбору букмекери пророкують Україні 5-те місце на "Євробаченні-2026"

За три місяці до фіналу міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2026" і оголошення представника за результатами національного відбору букмекери пророкують Україні пʼяте місце і шестивідсотковий шанс стати переможцем.

Згідно з букмекерською статистикою, яка публікується на сайті Eurovisionworld, представник Ізраїлю має 11% шансів стати переможцем конкурсу в 2026 році.

Друге, третє і четверте місце пророкується представникам Фінляндії, Греції і Швеції відповідно, їх шанси на перемогу складають 11%, 8% і 7%.

Що стосується України, то після проведення національного відбору в рейтингу вона посідає пʼяту сходинку, і має 6% шансу на перемогу.

За результатами фіналу нацвідбору на "Євробачення-2026", який відбувся в суботу, 7 лютого переможницею стала LELÉKA із піснею Ridnym.

Як повідомлялося, 70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026" відбудеться у Відні (Австрії). Півфінали відбудуться 12 та 14 травня, гранд фінал — 16 травня на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.

Представник від України, LELÉKA із піснею Ridnym виступатиме в другій частині другого півфіналі "Євробачення-2026", який відбудеться" 14 травня.