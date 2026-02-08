Український режисер Чернов отримав другу нагороду DGA
Гільдія режисерів Америки (DGA) відзначила документальний фільм "2000 метрів до Андріївки" українського режисера та журналіста Мстислава Чернова своєю нагородою, повідомляється на сторінці Державного агентства України з питань кіно у Facebook в неділю.
"Стрічка є хронікою подій війни в Україні та зосереджується на бойових діях під час українського контрнаступу. У фільмі Мстислав Чернов разом із фотографом Олександром Бабенком слідують за українськими військовими, фіксуючи окопну реальність, важкі бої та людські історії захисників на передовій. Камери передають безпосередній досвід війни — від напружених бойових епізодів до особистих моментів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що це вже друга перемога Чернова на премії DGA. Раніше режисер отримав цю нагороду за документальний фільм "20 днів у Маріуполі".
"Відзнака Гільдії режисерів Америки стала ще одним підтвердженням міжнародного визнання українського документального кіно та уваги світової спільноти до подій війни в Україні", - зазначили в Держкіно.