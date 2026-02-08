Інтерфакс-Україна
Культура
14:55 08.02.2026

Український режисер Чернов отримав другу нагороду DGA

1 хв читати
Український режисер Чернов отримав другу нагороду DGA
Фото: Скріншот із фільму

Гільдія режисерів Америки (DGA) відзначила документальний фільм "2000 метрів до Андріївки" українського режисера та журналіста Мстислава Чернова своєю нагородою, повідомляється на сторінці Державного агентства України з питань кіно у Facebook в неділю.

"Стрічка є хронікою подій війни в Україні та зосереджується на бойових діях під час українського контрнаступу. У фільмі Мстислав Чернов разом із фотографом Олександром Бабенком слідують за українськими військовими, фіксуючи окопну реальність, важкі бої та людські історії захисників на передовій. Камери передають безпосередній досвід війни — від напружених бойових епізодів до особистих моментів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це вже друга перемога Чернова на премії DGA. Раніше режисер отримав цю нагороду за документальний фільм "20 днів у Маріуполі".

"Відзнака Гільдії режисерів Америки стала ще одним підтвердженням міжнародного визнання українського документального кіно та уваги світової спільноти до подій війни в Україні", - зазначили в Держкіно.

Теги: #dga #чернов #2000_метрів_до_андріївки #нагорода

