Коментар члена журі нацвідбору "Євробачення-2026" Руслани в підтримку LELÉKA не порушує правил - "Суспільне"

Фото: скриншот відео

Суспільне мовлення заявляє, що коментар члена журі національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2026" Руслани в підтримку LELÉKA не порушує правил та є її особистою позицією.

"Переможця нацвідбору та представника України на "Євробаченні-2026" визначають за результатами голосування журі (50%) та глядачів (50%). При цьому, за умови рівної кількості балів, перше місце посідає переможець саме глядацького голосування. Журі національного відбору — це експерти, які коментують та оцінюють виступи фіналістів з різних напрямів: пісню, вокал, постановку, потенціал, унікальність тощо", - йдеться в заяві "Суспільного".

Там нагадали, що цьогоріч серед в складі журі були: переможниця "Євробачення-2004" Руслана; співачка, сонграйтерка ZLATA OGNEVICH; український композитор і співак Євген Філатов; генеральний продюсер медіахолдингу "ТАВР Медіа" та директор "ХітFM" Віталій Дроздов і режисер, хореограф-постановник Костянтин Томільченко.

"Під час фіналу нацвідбору члени журі діляться враженнями від виступів артистів, надають як негативні, так і позитивні коментарі. Серед інших Руслана позитивно відгукнулась про виступ LELÉKA із закликала обрати саме її. Такий коментар не порушує правил національного відбору та є особистою позицією Руслани. Так, після завершення виступів члени журі проводять закрите обговорення та індивідуально виставляють бали учасникам, за сумою яких і формується остаточний результат голосування журі", - наголосили у мовника.

Під час трансляції фіналу нацвідбору, Руслана оцінюючи виконавців заявила: "Ми можемо дати меседж і імпульс, що Україна злетить. Вона вже злітає. Коли президент іншої країни говорить - дайте козирі! Я можу сказати, що вони в нас є. Для мене це музичне явище. І я вважаю, що у нас є самородок. Я всіх закликаю обрати на "Євробачення" у Віднень-2026 LELÉKA".

Після цього в соціальних мережах виникла дискусія, чи не було це порушенням правил.

За результатами фіналу нацвідбору на "Євробачення-2026", який відбувся в суботу, 7 лютого переможницею стала LELÉKA із піснею Ridnym.

Як повідомлялося, 70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026" відбудеться у Відні (Австрії). Півфінали відбудуться 12 та 14 травня, гранд фінал — 16 травня на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.

Представник від України, LELÉKA із піснею Ridnym виступатиме в другій частині другого півфіналі "Євробачення-2026", який відбудеться" 14 травня.