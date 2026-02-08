Інтерфакс-Україна
Jerry Heil звинувачує організаторів нацвідбору "Євробачення-2026" в неповному показі її номера, продюсер конкурсу відповів на закиди

Виконавиця Jerry Heil (Яна Шемаєва) звинувачує організаторів національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2026" в тому, що в ефірі її номер був показаний не повністю.

"Дуже шкода, що після такої кількості прохань на репетиціях та перед виступом по телебаченню вирішили так і не показати ідею Йоанна Буржуа, в якій власне і була суть нашого номера… ми з командою не можемо для себе це нічим пояснити .. Шкода, що Україна і — що важливо— та частина світу, яка дивиться нацвідбір, так і не змогла побачити головний задум режисера. Наскільки ми були вражені тим, як іноземець відчув нашу реальність. Задачею постановки було сказати світові: прокиньтесь, бо ми на порозі апокаліпсису!" - написала виконавиця в мережі Instagram, і додала відео того, що не увійшло у трансляцію.

Своєю чергою, креативний продюсер цьогорічного нацвідбору, який відповідає за візуальне та сценічне наповнення шоу, Герман Нєнов у себе в Instagram заявив, що: "Так виглядає прірва між творчим задумом і реальністю. І в цьому не винна продакшн команда, яка це просто видає в ефір. Брак телевізійного досвіду режисера номеру, який реалізовував задум іншого режисера і не бажав чути поради від всієї команди проєкту, призводять до таких наслідків".

Також він наголосив, що вся зйомка цьогорічного проєкту була на високому рівні і майже всі технологічні рішення всіх артистів були втілені, хоч і були деякі недоліки.

Нєнов зауважив, що всі команди були попереджені про всі технологічні моменти і можливі правки, зокрема і команда Jerry Heil.

За результатами фіналу нацвідбору на "Євробачення-2026", який відбувся в суботу, 7 лютого, переможницею стала LELÉKA із піснею Ridnym. Jerry Heil зайняла третє місце.

Jerry Heil уже вчетверте брала участь у нацвідборах на "Євробачення" (раніше у 2020, 2023 і 2024 роках). Останнього разу в дуєті з виконавицею Alyona Alyona здобули перемогу у нацвідборі і представляли Україну  на "Євробаченні-2024" в Швеції, де з піснею "Teresa & Maria" посіли третє місце.

Як повідомлялося, 70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026" відбудеться у Відні (Австрії). Півфінали відбудуться 12 та 14 травня, гранд фінал — 16 травня на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.

Представник від України, LELÉKA із піснею Ridnym виступатиме в другій частині другого півфіналі "Євробачення-2026", який відбудеться" 14 травня.

