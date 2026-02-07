LELÉKA представлятиме Україну на "Євробаченні-2026" у Австрії

LELÉKA представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2026", що відбудеться у Відні (Австрії).

За результатами фіналу національного відбору на "Євробачення-2026", який відбувся в суботу, переможницею стала LELÉKA із піснею Ridnym.

Після суддівського голосування LELÉKA отримав 10 балів, від глядачів - 10 балів, і в результаті перемогла в нацвідборі.

Місця інших дев’яти фіналістів розподілилися таким чином: LAUD (Lightkeeper) - 2, Jerry Heil (Catharticus (Prayer)) - 3, Mr. Vel (Do or Done) - 4, KHAYAT ("Герци") - 5, Monokate ("ТYТ") - 6, The Elliens (Crawling Whispers) - 7, Molodi (legends) - 8, Valeriya Force (Open Our Hearts) - 9, "ЩукаРиба" ("Моя земля") - 10

Крім того, під час ефіру нацвідбору Радіо "Промінь" уперше оголосило переможця своєї особливої відзнаки — "Вибір Променя". Нагорода є спеціальним запрошенням для артиста на подальші ефіри та співпрацю з радіо. У 2026 році відзнаку отримав виконавець LAUD з піснею Lightkeeper.

Серед іншого, Кубок OGAE Ukraine (спеціальну нагороду єврофанських симпатій) отримала Jerry Heil з пріснею Catharticus (Prayer).

Як повідомлялося, 70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026" відбудеться у Відні (Австрії). Півфінали відбудуться 12 та 14 травня, гранд фінал — 16 травня на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.

Представник від України виступатиме в другій частині другого півфіналі "Євробачення-2026", який відбудеться" 14 травня.

Україна дебютувала на "Євробаченні" 2003 року, а вже 2004 року українська співачка Руслана з піснею Wild Dances перемогла в конкурсі та принесла країні право провести "Євробачення" в Україні.

У 2016 році, після річної паузи, Україну на конкурсі представляла співачка Джамала з піснею "1944", яка стала переможницею, і 2017 року Україна знову приймала "Євробачення".

У 2019 році Україна не брала участі в конкурсі у зв’язку із суспільною критикою переможниці нацвідбору співачки Maruv через її виступ у РФ.

У 2020 році "Євробачення" не проводилося у звичному конкурсному форматі через пандемію COVID-19.

2021 року на "Євробаченні" Україну представляв електро-фолк-гурт Go_A, який посів п’яте місце у фіналі конкурсу.

2022 року український гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania переміг на "Євробаченні" в Турині (Італія), але через війну "Євробачення-2023" приймала Велика Британія від імені України.

У 2023 році на "Євробаченні" Україну представляв гурт Tvorchi з піснею Heart Of Steel, який посів шосте місце.

У 2024 році на "Євробаченні" Україну представляв Дует виконавиць Alyona Alyona & Jerry Heil з піснею "Teresa & Maria", який посів третє місце.

У 2025 році на "Євробаченні" Україну представляв гурт Ziferblat з піснею Bird Of Pray. Тоді вони посіли дете місце.

Загалом Україна 21 раз брала участь у пісенному конкурсі "Євробачення" і тричі перемагала (Руслана, Джамала, Kalush Orchestra). Ще 6 разів Україна потрапляла до п’ятірки фіналістів: Вєрка Сердючка (2-ге місце), Ані Лорак (2-ге), Злата Огнєвіч (3-тє), Alyona Alyona & Jerry Heil (3-тє), Міка Ньютон (4-те) і Go_A (5-те).