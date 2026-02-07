Інтерфакс-Україна
Культура
22:37 07.02.2026

LELÉKA представлятиме Україну на "Євробаченні-2026" у Австрії

3 хв читати
LELÉKA представлятиме Україну на "Євробаченні-2026" у Австрії

LELÉKA представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2026", що відбудеться у Відні (Австрії).

11

За результатами фіналу національного відбору на "Євробачення-2026", який відбувся в суботу, переможницею стала LELÉKA із піснею Ridnym.

imgonline-com-ua-Resize-Gox9-C7t-Acuu-S

Після суддівського голосування LELÉKA отримав 10 балів, від глядачів - 10 балів, і в результаті перемогла в нацвідборі.

Місця інших дев’яти фіналістів розподілилися таким чином: LAUD (Lightkeeper) - 2, Jerry Heil (Catharticus (Prayer)) - 3, Mr. Vel (Do or Done) - 4, KHAYAT ("Герци") - 5, Monokate ("ТYТ") - 6, The Elliens (Crawling Whispers) - 7, Molodi (legends) - 8, Valeriya Force (Open Our Hearts) - 9, "ЩукаРиба" ("Моя земля") - 10

Крім того, під час ефіру нацвідбору Радіо "Промінь" уперше оголосило переможця своєї особливої відзнаки — "Вибір Променя". Нагорода є спеціальним запрошенням для артиста на подальші ефіри та співпрацю з радіо. У 2026 році відзнаку отримав виконавець LAUD з піснею Lightkeeper.

Серед іншого, Кубок OGAE Ukraine (спеціальну нагороду єврофанських симпатій) отримала Jerry Heil з пріснею Catharticus (Prayer).

Як повідомлялося, 70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026" відбудеться у Відні (Австрії). Півфінали відбудуться 12 та 14 травня, гранд фінал — 16 травня на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.

Представник від України виступатиме в другій частині другого півфіналі "Євробачення-2026", який відбудеться" 14 травня.

Україна дебютувала на "Євробаченні" 2003 року, а вже 2004 року українська співачка Руслана з піснею Wild Dances перемогла в конкурсі та принесла країні право провести "Євробачення" в Україні.

У 2016 році, після річної паузи, Україну на конкурсі представляла співачка Джамала з піснею "1944", яка стала переможницею, і 2017 року Україна знову приймала "Євробачення".

У 2019 році Україна не брала участі в конкурсі у зв’язку із суспільною критикою переможниці нацвідбору співачки Maruv через її виступ у РФ.

У 2020 році "Євробачення" не проводилося у звичному конкурсному форматі через пандемію COVID-19.

2021 року на "Євробаченні" Україну представляв електро-фолк-гурт Go_A, який посів п’яте місце у фіналі конкурсу.

2022 року український гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania переміг на "Євробаченні" в Турині (Італія), але через війну "Євробачення-2023" приймала Велика Британія від імені України.

У 2023 році на "Євробаченні" Україну представляв гурт Tvorchi з піснею Heart Of Steel, який посів шосте місце.

У 2024 році на "Євробаченні" Україну представляв Дует виконавиць Alyona Alyona & Jerry Heil з піснею "Teresa & Maria", який посів третє місце.

У 2025 році на "Євробаченні" Україну представляв гурт Ziferblat з піснею Bird Of Pray. Тоді вони посіли дете місце.

Загалом Україна 21 раз брала участь у пісенному конкурсі "Євробачення" і тричі перемагала (Руслана, Джамала, Kalush Orchestra). Ще 6 разів Україна потрапляла до п’ятірки фіналістів: Вєрка Сердючка (2-ге місце), Ані Лорак (2-ге), Злата Огнєвіч (3-тє), Alyona Alyona & Jerry Heil (3-тє), Міка Ньютон (4-те) і Go_A (5-те).

Теги: #євробачення #leléka

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:57 08.02.2026
Після нацвідбору букмекери пророкують Україні 5-те місце на "Євробаченні-2026"

Після нацвідбору букмекери пророкують Україні 5-те місце на "Євробаченні-2026"

14:48 08.02.2026
Коментар члена журі нацвідбору "Євробачення-2026" Руслани в підтримку LELÉKA не порушує правил - "Суспільне"

Коментар члена журі нацвідбору "Євробачення-2026" Руслани в підтримку LELÉKA не порушує правил - "Суспільне"

13:59 08.02.2026
Jerry Heil звинувачує організаторів нацвідбору "Євробачення-2026" в неповному показі її номера, продюсер конкурсу відповів на закиди

Jerry Heil звинувачує організаторів нацвідбору "Євробачення-2026" в неповному показі її номера, продюсер конкурсу відповів на закиди

22:40 07.02.2026
LELÉKA після перемоги в нацвідборі "Євробачення-2026": Це велика честь, я постараюся зробити це якомога краще

LELÉKA після перемоги в нацвідборі "Євробачення-2026": Це велика честь, я постараюся зробити це якомога краще

22:09 07.02.2026
У голосуванні нацвідбору "Євробачення-2026" в "Дії" взяло участь 208,4 тис. українців, застосунок працював без збоїв

У голосуванні нацвідбору "Євробачення-2026" в "Дії" взяло участь 208,4 тис. українців, застосунок працював без збоїв

12:38 06.02.2026
Фінал нацвідбору на "Євробачення-2026" відбудеться у суботу, передбачено виступи гурті Ziferblat і Tvorchi та Джамали

Фінал нацвідбору на "Євробачення-2026" відбудеться у суботу, передбачено виступи гурті Ziferblat і Tvorchi та Джамали

16:07 02.02.2026
Глядацьке голосування за представника України на "Євробаченні-2026" відбудеться в "Дії" та за допомогою SMS

Глядацьке голосування за представника України на "Євробаченні-2026" відбудеться в "Дії" та за допомогою SMS

11:05 31.01.2026
Molodi, The Elliens і "ЩукаРиба" мають найменше прослуховувань пісень серед фіналістів нацвідбору "Євробачення-2026"

Molodi, The Elliens і "ЩукаРиба" мають найменше прослуховувань пісень серед фіналістів нацвідбору "Євробачення-2026"

12:04 30.01.2026
Понад 50% українців очікують виступ Jerry Heil у фіналі нацвідбору "Євробачення-2026"

Понад 50% українців очікують виступ Jerry Heil у фіналі нацвідбору "Євробачення-2026"

10:51 30.01.2026
У журі нацвідбору "Євробачення-2026" будуть Руслана, Огнєвіч, Філатов, Дроздов і Томільченко

У журі нацвідбору "Євробачення-2026" будуть Руслана, Огнєвіч, Філатов, Дроздов і Томільченко

ВАЖЛИВЕ

LELÉKA після перемоги в нацвідборі "Євробачення-2026": Це велика честь, я постараюся зробити це якомога краще

У голосуванні нацвідбору "Євробачення-2026" в "Дії" взяло участь 208,4 тис. українців, застосунок працював без збоїв

Держкіно заборонило показ в Україні 7 фільмів у 2025 році

ОСТАННЄ

Український режисер Чернов отримав другу нагороду DGA

Jerry Heil запросила зіркового хореографа для номера на нацвідбір "Євробачення-2026"

"НА ДРАЙВІ": перший український фільм про автоперегони вийде у прокат у квітні

Стала відома причина смерті кінооператора Павла Лойка

Принц Гаррі зберігає у своєму кабінеті колекцію шевронів українських захисників

У Києві відкриється виставка “Віч-на-віч із Вільгельмом Котарбінським”

Малюнок Мікеланджело проданий на аукціоні Christie's за рекордні $27,2 млн

Україна та Швеція запускають співпрацю в архівній сфері під час війни

Онлайн-курс про Україну став доступний китайською мовою

Трипільську вазу середини V тисячоліття до н.е. передали до Національного музею історії України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА