Культура
22:09 07.02.2026

У голосуванні нацвідбору "Євробачення-2026" в "Дії" взяло участь 208,4 тис. українців, застосунок працював без збоїв

У глядацькому голосуванні національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2026" в застосунку "Дія" взяло участь 208,4 українців.

У суботу, 7 лютого проходить нацвідбір на "Євробачення-2026". В 2026 році голосувати за конкурсантів всі охочі могли як в мобільному застосунку "Дія" та за допомогою СМС-повідомлень.

Згідно з інформацією в застосунку "Дія", цьогоріч в голосуванні взяло участь 208391 глядач, що на 153997 глядачів менше, ніж в попередньому році.

Варто зазначити, що під час голосування застосунок працював без перебоїв, як це було у декілька попередніх роках

Як повідомлялося, під час нацвідбору на "Євробачення-2024" застосунок "Дія" також працював з перебоями, через неспроможність реєстрів обробити великий потік запитів. У зв’язку з цим голосування продовжили на добу, і на момент його закриття свій голос віддало майже 1,2 млн українців, тоді як в 2023 році в голосування прийняло участь тільки 166,8 тис. громадян.

Після цього, тодішній віцепрем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що в 2025 році під час нацвідбору на "Євробачення" застосунок "Дія" буде готовий до голосування кількох мільйонів користувачів.

В той же час, в ході голосування в нацвідборі на "Євробачення-2025" застосунок "Дія" знову працював з незначними перебоями. У глядацькому голосуванні в застосунку "Дія" тоді взяло участь 362,4 тис. українців.

