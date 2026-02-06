Jerry Heil запросила зіркового хореографа для номера на нацвідбір "Євробачення-2026"

Фото: Jerry Heil / © instagram.com/jerry.heil

Українська співачка Jerry Heil повідомила, що її конкурсний номер для Національного відбору на Євробачення‑2026 ставить французький хореограф Йоан Буржуає.

"Це хореограф світового рівня, і для мене велика честь працювати з ним саме в цьому проєкті", — сказала артистка в інтерв’ю Раміна Есхакзай.

За її словами, Буржуа відповідає за концепцію та пластику виступу, а робота над номером відбувається у тісній співпраці з режисерською командою. Співачка зазначила, що постановка вимагала тривалої підготовки та складної координації між усіма учасниками процесу.

Французький хореограф відомий співпрацею з міжнародними зірками, зокрема з Harry Styles, для якого він створював сценічні постановки та хореографію кліпів.