Інтерфакс-Україна
Культура
16:25 06.02.2026

Jerry Heil запросила зіркового хореографа для номера на нацвідбір "Євробачення-2026"

1 хв читати
Jerry Heil запросила зіркового хореографа для номера на нацвідбір "Євробачення-2026"
Фото: Jerry Heil / © instagram.com/jerry.heil

Українська співачка Jerry Heil повідомила, що її конкурсний номер для Національного відбору на Євробачення‑2026 ставить французький хореограф Йоан Буржуає.

"Це хореограф світового рівня, і для мене велика честь працювати з ним саме в цьому проєкті", — сказала артистка в інтерв’ю Раміна Есхакзай.

За її словами, Буржуа відповідає за концепцію та пластику виступу, а робота над номером відбувається у тісній співпраці з режисерською командою. Співачка зазначила, що постановка вимагала тривалої підготовки та складної координації між усіма учасниками процесу.

Французький хореограф відомий співпрацею з міжнародними зірками, зокрема з Harry Styles, для якого він створював сценічні постановки та хореографію кліпів.

Як повідомлялося, фінал Національного відбору на "Євробачення-2026" відбудеться у суботу, 7 лютого. Понад 50% українців очікують виступ виконавиці Jerry Heil у фіналі.

Теги: #jerry_heil #хореограф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:04 30.01.2026
Понад 50% українців очікують виступ Jerry Heil у фіналі нацвідбору "Євробачення-2026"

Понад 50% українців очікують виступ Jerry Heil у фіналі нацвідбору "Євробачення-2026"

13:58 22.01.2026
Jerry Heil скаржиться на тиск у нацвідборі на Євробачення-2026

Jerry Heil скаржиться на тиск у нацвідборі на Євробачення-2026

17:00 20.01.2026
Jerry Heil презентувала кліп на пісню для Нацвідбору на “Євробачення-2026”

Jerry Heil презентувала кліп на пісню для Нацвідбору на “Євробачення-2026”

14:25 06.08.2025
Хореографка програла в казино 1 млн грн, зібраних на поїздку дитячого ансамблю до Грузії

Хореографка програла в казино 1 млн грн, зібраних на поїздку дитячого ансамблю до Грузії

ВАЖЛИВЕ

Держкіно заборонило показ в Україні 7 фільмів у 2025 році

ОСТАННЄ

"НА ДРАЙВІ": перший український фільм про автоперегони вийде у прокат у квітні

Стала відома причина смерті кінооператора Павла Лойка

Принц Гаррі зберігає у своєму кабінеті колекцію шевронів українських захисників

У Києві відкриється виставка “Віч-на-віч із Вільгельмом Котарбінським”

Малюнок Мікеланджело проданий на аукціоні Christie's за рекордні $27,2 млн

Україна та Швеція запускають співпрацю в архівній сфері під час війни

Онлайн-курс про Україну став доступний китайською мовою

Фінал нацвідбору на "Євробачення-2026" відбудеться у суботу, передбачено виступи гурті Ziferblat і Tvorchi та Джамали

Трипільську вазу середини V тисячоліття до н.е. передали до Національного музею історії України

Лувр уперше показав пошкоджену корону дружини Наполеона III після пограбування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА