Інтерфакс-Україна
Культура
15:50 06.02.2026

"НА ДРАЙВІ": перший український фільм про автоперегони вийде у прокат у квітні

1 хв читати

Перший український фільм про автоперегони "НА ДРАЙВІ" вийде у всеукраїнський прокат 9 квітня 2026 року, повідомили творці стрічки.

Разом із оголошенням дати команда представила головний постер проєкту, який створив документаліст і фотограф Костянтин Ліберов (LIBKOS).

Фільм знято у реальних локаціях Харкова. Картина поєднує жанровий екшн із сучасним соціальним контекстом і вже позиціонується як один із найбільш очікуваних українських кінорелізів року.

Стрічка поєднує вибухову динаміку жанрового кіно із гострим сучасним соціальним контекстом і вже нині вважається одним із найочікуваніших українських кінорелізів.

Найближчим часом команда проєкту планує презентувати офіційний трейлер.

Прем’єра "НА ДРАЙВІ" відбудеться 9 квітня в усіх кінотеатрах України.

Теги: #премєра #фільм

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:45 05.02.2026
Представлено другий офіційний трейлер фільму “Мавка. Справжній міф"

Представлено другий офіційний трейлер фільму “Мавка. Справжній міф"

12:33 04.02.2026
Український фільм "Ейфорія" презентували на найбільшому кінофестивалі Північної Європи

Український фільм "Ейфорія" презентували на найбільшому кінофестивалі Північної Європи

15:07 02.02.2026
Takflix виплатив правовласникам українських фільмів майже 0,5 млн грн в 2025р

Takflix виплатив правовласникам українських фільмів майже 0,5 млн грн в 2025р

18:04 28.01.2026
Українські дипломати закликали скасувати показ фільму про росію у Брюсселі

Українські дипломати закликали скасувати показ фільму про росію у Брюсселі

12:45 27.01.2026
Меланія Трамп презентувала документальний фільм про життя у Білому домі

Меланія Трамп презентувала документальний фільм про життя у Білому домі

15:35 22.01.2026
Трилер "Служниця" став лідером українського прокату

Трилер "Служниця" став лідером українського прокату

18:26 21.01.2026
В Україні 22 січня стартує прокат фільму «Вічник» про карпатського мольфара

В Україні 22 січня стартує прокат фільму «Вічник» про карпатського мольфара

15:25 20.01.2026
Театр "Гармидер" вперше поставить "Озерний вітер" Юрка Покальчука на великій сцені

Театр "Гармидер" вперше поставить "Озерний вітер" Юрка Покальчука на великій сцені

16:19 16.01.2026
В Україні з 29 січня стартує прокат документального фільму “Королеви радості”

В Україні з 29 січня стартує прокат документального фільму “Королеви радості”

18:55 15.01.2026
Український документальний фільм "Сліди" отримає світову прем’єру на Берлінале-2026

Український документальний фільм "Сліди" отримає світову прем’єру на Берлінале-2026

ВАЖЛИВЕ

Держкіно заборонило показ в Україні 7 фільмів у 2025 році

ОСТАННЄ

Jerry Heil запросила зіркового хореографа для номера на нацвідбір "Євробачення-2026"

Стала відома причина смерті кінооператора Павла Лойка

Принц Гаррі зберігає у своєму кабінеті колекцію шевронів українських захисників

У Києві відкриється виставка “Віч-на-віч із Вільгельмом Котарбінським”

Малюнок Мікеланджело проданий на аукціоні Christie's за рекордні $27,2 млн

Україна та Швеція запускають співпрацю в архівній сфері під час війни

Онлайн-курс про Україну став доступний китайською мовою

Фінал нацвідбору на "Євробачення-2026" відбудеться у суботу, передбачено виступи гурті Ziferblat і Tvorchi та Джамали

Трипільську вазу середини V тисячоліття до н.е. передали до Національного музею історії України

Лувр уперше показав пошкоджену корону дружини Наполеона III після пограбування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА