"НА ДРАЙВІ": перший український фільм про автоперегони вийде у прокат у квітні

Перший український фільм про автоперегони "НА ДРАЙВІ" вийде у всеукраїнський прокат 9 квітня 2026 року, повідомили творці стрічки.

Разом із оголошенням дати команда представила головний постер проєкту , який створив документаліст і фотограф Костянтин Ліберов (LIBKOS).

Фільм знято у реальних локаціях Харкова. Картина поєднує жанровий екшн із сучасним соціальним контекстом і вже позиціонується як один із найбільш очікуваних українських кінорелізів року.

Найближчим часом команда проєкту планує презентувати офіційний трейлер.

Прем’єра "НА ДРАЙВІ" відбудеться 9 квітня в усіх кінотеатрах України.