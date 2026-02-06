Стала відома причина смерті кінооператора Павла Лойка

Фото: Павло Лойко / © facebook.com/pavel.lojko.808263

Національна поліція України підтвердила смерть у Ворзелі 83-річного кінооператора Національної кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка Павла Лойка, спростувавши припущення про загибель через переохолодження або нестачу їжі.

"Згідно з лікарським свідоцтвом, причиною смерті стала хронічна ішемічна хвороба серця, ознак переохолодження не виявлено", — повідомили у поліції.

За офіційними даними, Павло Лойко помер 4 лютого у власному будинку у Ворзель, а розтин тіла було проведено наступного дня. Соціальні служби проаналізували умови проживання подружжя: будинок був теплий, з пічним опаленням і газифікацією, електропостачання здійснювалося за погодинними графіками відключень, пенсія перераховувалася регулярно. Дружину померлого взяли на соціальний облік як одиноку людину старшого віку.

У поліції зазначили, що останніми роками подружжя вело відлюдницький спосіб життя й майже не підтримувало контактів із сусідами.

Правоохоронці також нагадали, що на Київщині через надзвичайну ситуацію в енергетичному секторі діє комплексна система підтримки населення, яка включає пункти обігріву, гаряче харчування та надання базових гуманітарних послуг. Соціальні служби нині опікуються близько 46 тис. одиноких і малозахищених людей, понад 10 тис. маломобільних осіб щодня отримують послугу "догляд удома".

Для цієї категорії населення в області розподілено понад 10 тис. "теплих пакунків". Крім того, працюють мобільна кухня "Їжа без кордонів" та автономний потяг-кухня за підтримки Укрзалізниця і Фундація Говарда Г. Баффета. Їхня загальна потужність дозволяє готувати до 22 тис. порцій гарячої їжі на добу, які передають громадам для адресної допомоги населенню; загалом уже роздано близько 339,6 тис. порцій.

Павло Лойко народився 8 липня 1943 року та багато років працював на кіностудії імені Довженка, зробивши помітний внесок у розвиток українського кіномистецтва. Правоохоронці висловили співчуття його родині та близьким.