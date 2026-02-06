Інтерфакс-Україна
Культура
14:51 06.02.2026

Принц Гаррі зберігає у своєму кабінеті колекцію шевронів українських захисників

Фото: скріншот Instagram-stories Меган Маркл

Герцог Сассекський Принц Гаррі зберігає у своєму домашньому кабінеті в Монтесіто, штат Каліфорнія, колекцію шевронів підрозділів Сил оборони України, подаровану ветеранами після участі у міжнародних змаганнях. Про це стало відомо з відео, яке Меган Маркл оприлюднила в Instagram-stories: герцогиня Сассекська показувала нові продукти свого бренду As Ever, а коли передавала їх чоловікові, в кадр потрапила його особлива колекція.

“Стенд із воєнними шевронами українських бригад зайняв почесне місце у моєму робочому просторі”, - свідчить спільне відео, опубліковане у Instagram Stories Меган Маркл, під час демонстрації інших кадрів інтер’єру.

На стенді можна впізнати символіку бойових підрозділів, серед яких  эмблеми бригад морської піхоти, десантно-штурмових військ, 3-ї окремої штурмової бригади, Добровольчого українського корпусу та Національної поліції “Лють”, а також шеврон бригади НГУ “Рубіж”, який Гаррі носив під час участі в Іграх Нескорених.

За даними публікацій, стенд із українськими шевронами принц отримав у подарунок від українських ветеранів після завершення змагань “Ігри Нескорених” у Ванкувері (Канада) минулого року.

Як повідомлялося раніше, під час неоголошеного візиту до України британський принц Принц Гаррі, герцог Сассекський, відвідав поранених військових у львівському центрі Superhumans та зазначив, що це його "не останній" візит до країни, а команда Invictus Games підтримуватиме Україну "стільки, скільки буде потрібно". Також британський герцог Сассекський ознайомився з наслідками російських обстрілів.

