14:35 06.02.2026

У Києві відкриється виставка “Віч-на-віч із Вільгельмом Котарбінським”

Фото:  пресслужба Київська картинна галерея

У Національному музеї “Київська картинна галерея” з 7 лютого відкриється виставка з циклу “Віч-на-віч”, присвячена творчості Вільгельма Котарбінського, який понад тридцять років жив і працював у Києві, повідомили в музеї.

“Експозиція має на меті не лише представити найвизначніші твори художника, а й привернути увагу до постаті, що відіграв важливу роль у розвитку українського мистецтва та сприяв інтеграції національного й загальноєвропейського досвіду”, - зазначили організатори.

На виставці представлено сім робіт митця, серед яких знаковий живописний твір «Жертва Нілу», два панно - “Жінка з голубами” та “Жінка з глеком”, створені для київського маєтку родини Ханенків, а також віртуозна композиція “Пісня ранку” та інші полотна.

Організатори підкреслили, що Котарбінський, відчуваючи хисткість буття на зламі епох, звертався до тем вічності, життя і смерті, органічно поєднуючи пластичну гармонію з фантазійними сюжетами, загадковістю та метафізичним напруженням. Його твори насичені образами ірреального світу, які існують ніби на межі між дійсністю та сновидінням.

Виставка також акцентує увагу на внеску художника в культурно-історичний ландшафт Києва: розписи Володимирського собору і київських помешкань увійшли до національної культурної спадщини. Котарбінський був одним із ініціаторів створення Київського товариства художніх виставок та активно долучався до діяльності Київського товариства старожитностей та мистецтва.

Керівницями проєкту виступають Оксана Підсуха й Анастасія Коваленко, кураторками - Олена Боримська і Мар’яна Кружкова. Інформаційний супровід забезпечує Марія Думіна, а SMM-підтримку, фото й відео - Олександра Кабакова; дизайн проєкту - Олена Батенко та Марія Мороз, технічне забезпечення - Валерій Гниденко й Григорій Вінокур.

Повний вхідний квиток коштує 200 грн, пільговий - 100 грн. Музей приймає відвідувачів з 11:00 до 18:00 (крім понеділка та четверга), у вівторок - до 19:00; каса працює до 17:20 (у вівторок  до 18:20).

Як повідомлялося раніше, у Національний музей “Київська картинна галерея” відкривається масштабний виставковий проєкт "ADAMIANEBI / ЛЮДИ / PEOPLE", присвячений грузинсько-українському художнику Темo Свірелі, чия творчість сформувалася під впливом воєнних катастроф, вимушеного переселення та життя між культурами.

Теги: #київ #виставка #галерея #картини

