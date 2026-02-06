Малюнок Мікеланджело проданий на аукціоні Christie's за рекордні $27,2 млн

На аукціоні Christie’s у Нью-Йорку вперше в історії було продано надзвичайно рідкісний малюнок ноги, який швейцарська родина зберігала століттями і що, як вважають експерти, слугував підготовчим ескізом до фресок Сикстинська капела - одного з найвидатніших творів Мікеланджело Буонарроті, про це повідомляє Euronews.

“Це один із небагатьох підготовчих малюнків, пов’язаних із Сикстинською капелою, який з’явився на аукціоні”, - зазначили у Christie’s.

Ескіз ноги, виконаний червоною крейдою приблизно у 1511–1512 роках, був ідентифікований як підготовчий рисунок для фігури Лівійської сивіли - однієї з ключових постатей на стелі капели. Малюнок має приблизно 5 дюймів (близько 13,5 см) завдовжки і належить до небагатьох робіт майстра, що збереглися у приватних колекціях.

Під час торгів за ескіз розгорілася напружена боротьба між принаймні чотирма учасниками, у результаті чого роботу продали за 27,2 мільйона доларів - це новий рекорд для малюнків Мікеланджело на аукціонах, майже в чотирнадцять разів перевищивши початкову оцінку в кілька мільйонів доларів.

Аукціонний фахівець підкреслив, що більшість підготовчих робіт художника були знищені ним самим або загублені протягом століть, тож поява такого ескізу для широкого ринку є винятковою подією.

Ескіз походив із приватної колекції північно-каліфорнійського родича швейцарського дипломата, який передав його до Christie’s після того, як малюнок несподівано відкрили для сучасної науки та мистецтвознавства.

Ця подія стала однією з головних культурних новин у світі мистецтва, привернувши увагу колекціонерів і критиків до рідкісних графічних робіт епохи Відродження.