Культура
13:19 06.02.2026

Україна та Швеція запускають співпрацю в архівній сфері під час війни

Фото: Державна архівна служба України / Facebook

Голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов провів робочу зустріч із керівництвом Національного архіву Швеції, під час якої сторони обговорили перспективи двосторонньої співпраці та підготовку спільних проєктів, про це повідомили в архівній службі.

"Співпраця зі Швецією є важливою складовою розвитку архівної галузі в умовах війни та реформування державного управління, а обмін досвідом у сфері збереження й доступу до критично важливої суспільної інформації сприятиме зміцненню інституційної спроможності архівів і формуванню стійких інформаційних систем", — наголосив Хромов.

Зустріч відбулася 3 лютого за участі керівництва архівної служби, директорів державних архівних установ та представників галузі. Шведську сторону представляли Karin Åström Iko та Johanna Fries Markiewicz.

Під час перемовин шведські фахівці презентували проєктну ініціативу щодо попереднього дослідження потреб України у сфері управління критично важливою суспільною інформацією. Йдеться про документи та дані, необхідні для забезпечення функціонування держави, правової визначеності, прозорості та підзвітності, а також стійкості суспільства у мирний і воєнний час.

Окрему увагу сторони приділили питанням цифровізації архівних фондів, довгострокового збереження аналогових і електронних матеріалів, доступу до публічної інформації та готовності систем управління даними до кризових ситуацій і безпекових загроз.

За підсумками зустрічі учасники домовилися про подальшу координацію дій і опрацювання можливостей реалізації спільного українсько-шведського проєкту, спрямованого на системний обмін експертизою та посилення інформаційної стійкості України.

Теги: #архів #швеція #дасу

