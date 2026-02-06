Онлайн-курс про Україну став доступний китайською мовою
Фото: Український інститут
Онлайн-курс "Україна: історія, культура та ідентичність" став доступним китайською мовою, про це повідомили в Посольстві України в Китаї та Українському інституті.
"Культура й знання залишаються важливими інструментами взаєморозуміння, солідарності та діалогу між народами", - зазначили організатори проєкту.
Переклад курсу реалізували у межах спільної ініціативи, спрямованої на популяризацію історії, культури та традицій України серед китайськомовної аудиторії. Навчальна програма в доступній формі охоплює ключові етапи української історії - від середньовіччя до сьогодення.
Після успішного завершення курсу учасники отримають сертифікат, а також додатковий бонус від організаторів.
Курс китайською мовою доступний безкоштовно за посиланням, опублікованим у коментарях до повідомлення дипломатичної установи.