Інтерфакс-Україна
Культура
12:50 06.02.2026

Онлайн-курс про Україну став доступний китайською мовою

1 хв читати

Фото: Український інститут 

Онлайн-курс "Україна: історія, культура та ідентичність" став доступним китайською мовою, про це повідомили в Посольстві України в Китаї та Українському інституті.

"Культура й знання залишаються важливими інструментами взаєморозуміння, солідарності та діалогу між народами", - зазначили організатори проєкту.

Переклад курсу реалізували у межах спільної ініціативи, спрямованої на популяризацію історії, культури та традицій України серед китайськомовної аудиторії. Навчальна програма в доступній формі охоплює ключові етапи української історії - від середньовіччя до сьогодення.

Після успішного завершення курсу учасники отримають сертифікат, а також додатковий бонус від організаторів.

Курс китайською мовою доступний безкоштовно за посиланням, опублікованим у коментарях до повідомлення дипломатичної установи.

Теги: #український_інститут #китайська_мова #курс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:31 02.02.2026
Валютні інтервенції НБУ в січні 2026р скоротилися на $14 млн р/р, гривня подешевшала на 2,5%

Валютні інтервенції НБУ в січні 2026р скоротилися на $14 млн р/р, гривня подешевшала на 2,5%

19:38 28.01.2026
Українська музика прозвучала на великому європейському фестивалі

Українська музика прозвучала на великому європейському фестивалі

15:41 13.01.2026
Банкіри очікують стабілізації курсу гривні найближчим часом, різкого ослаблення не прогнозують

Банкіри очікують стабілізації курсу гривні найближчим часом, різкого ослаблення не прогнозують

21:25 09.01.2026
Офіційний курс гривні послабився до нового мінімуму – 43,0757 грн/$1

Офіційний курс гривні послабився до нового мінімуму – 43,0757 грн/$1

21:22 16.12.2025
Офіційний курс гривні до євро послабився до історичного мінімуму 49,6684 грн/EUR1

Офіційний курс гривні до євро послабився до історичного мінімуму 49,6684 грн/EUR1

19:11 15.12.2025
Офіційний курс гривні до євро послабився до історичного мінімуму 49,6549 грн/EUR1

Офіційний курс гривні до євро послабився до історичного мінімуму 49,6549 грн/EUR1

10:47 21.04.2025
Український інститут виступатиме комісаром вітчизняного павільйону на Венеційській архітектурній бієнале наступні 6 років

Український інститут виступатиме комісаром вітчизняного павільйону на Венеційській архітектурній бієнале наступні 6 років

15:23 18.03.2024
У Києві презентували 12 профінансованих ARTE українських документальних фільмів - Український інститут

У Києві презентували 12 профінансованих ARTE українських документальних фільмів - Український інститут

11:50 10.11.2023
Перша леді України взяла участь у відкритті представництва Українського інституту в Парижі

Перша леді України взяла участь у відкритті представництва Українського інституту в Парижі

11:06 20.08.2020
МЗС і Український інститут підготували великий онлайн-марафон до Дня Незалежності

МЗС і Український інститут підготували великий онлайн-марафон до Дня Незалежності

ВАЖЛИВЕ

Держкіно заборонило показ в Україні 7 фільмів у 2025 році

ОСТАННЄ

Jerry Heil запросила зіркового хореографа для номера на нацвідбір "Євробачення-2026"

"НА ДРАЙВІ": перший український фільм про автоперегони вийде у прокат у квітні

Стала відома причина смерті кінооператора Павла Лойка

Принц Гаррі зберігає у своєму кабінеті колекцію шевронів українських захисників

У Києві відкриється виставка “Віч-на-віч із Вільгельмом Котарбінським”

Малюнок Мікеланджело проданий на аукціоні Christie's за рекордні $27,2 млн

Україна та Швеція запускають співпрацю в архівній сфері під час війни

Фінал нацвідбору на "Євробачення-2026" відбудеться у суботу, передбачено виступи гурті Ziferblat і Tvorchi та Джамали

Трипільську вазу середини V тисячоліття до н.е. передали до Національного музею історії України

Лувр уперше показав пошкоджену корону дружини Наполеона III після пограбування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА