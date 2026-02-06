Фінал нацвідбору на "Євробачення-2026" відбудеться у суботу, передбачено виступи гурті Ziferblat і Tvorchi та Джамали

Фото: https://www.facebook.com/suspilne.eurovision

Фінал національного відбору на участь у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2026" відбудеться у суботу, 7 лютого, передбачаються виступи гурті Ziferblat і Tvorchi та Джамали.

"7 лютого, стане відомо, хто представить Україну на "Євробаченні-2026". Суспільне мовлення анонсує вечір "Євробачення-2026". Цього року на глядачів чекає унікальне шоу національного відбору на "Євробачення-2026", сповнене цікавих сюрпризів", - йдеться у повідомленні мовника.

Зокрема, о 18:00 7 лютого на глядачів очікує трансляція Передшоу, у якому ведуча відеоблогу "Євробачення Україна" Анна Тульєва розповість про повний шлях команд і артистів.

Після цього о 19:00 розпочнеться трансляція фіналу нацвідбору на "Євробачення-2026", ведучими якого будуть українська телеведуча Леся Нікітюк та ведучий Тімур Мірошниченко.

Стежити за трансляцією фіналу нацвідбору можна буде: на телеканалі "Суспільне Культура"; на ютуб-каналі "Євробачення Україна"; на сайтах "Суспільне Культура" та "Євробачення в Україні"; слухати на "Радіо Промінь" з коментарями Лесі Антипенко та Дениса Денисенка; дивитися англійською мовою на ютуб-каналі "Євробачення Україна"; у застосунку "Дія".

Зазначається, що традиційно фінал нацвідбору буде супроводжуватись перекладом жестовою мовою. Зокрема, дублювання жестовою мовою буде доступним на всіх україномовних відеотрансляціях. Виконувати пісні жестовою мовою будуть: Лада Соколюк, Анфіса Худашова та Олександр Рудик. Діалоги під час ефірів жестовою мовою перекладатиме Тетяна Журкова.

Як і в попередні роки, переможця нацвідбору та представника України на "Євробаченні-2026" визначать за результатами голосування журі (50%) та глядачів (50%). Глядацьке голосування відбудеться в мобільному застосунку "Дія" та за допомогою SMS на короткий номер 7576 із кодом від 1 до 10, який відповідає порядковому номеру учасника.

Порядок виступів учасників у фіналі було попередньо визначено жеребкуванням: 1 - Valeriya Force з піснею Open Our Hearts, 2 - Molodi (legends), 3 - Monokate ("ТYТ"), 4 - The Elliens (Crawling Whispers), 5 - LAUD (Lightkeeper), 6 - LELÉKA (Ridnym), 7 - Mr. Vel (Do or Done), 8 - KHAYAT ("Герци"), 9 - Jerry Heil (Catharticus (Prayer)) і 10 - "ЩукаРиба" ("Моя земля").

До журі нацвідбору-2026 увійшли: переможниця "Євробачення-2004" виконавиця Руслана, співачка, сонграйтерка ZLATA OGNEVICH, український композитор і співак Євген Філатов, генеральний продюсер медіахолдингу "ТАВР Медіа" та директор "ХітFM" Віталій Дроздов і режисер, хореограф-постановник Костянтин Томільченко.

Крім виступів 10 фіналістів, на телеглядачів чекає шоупрограма за участі українських зірок і не тільки.

Зокрема, на шоу будуть виступи: гурту Ziferblat, виконавиці Світлани Тарабарової, ZLATA OGNEVICH, гурту TVORCHI, Джамали, а також представника Молдови на "Євробаченні-2026" — Satoshi.

Серед іншого, під час ефіру нацвідбору на "Євробачення-2026" Радіо "Промінь" уперше оголосить переможця своєї особливої відзнаки — "Вибір Променя". Нагорода стане спеціальним запрошенням для артиста на подальші ефіри та співпрацю з радіо.

Як повідомлялося, 70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026" відбудеться у Відні (Австрії). Півфінали відбудуться 12 та 14 травня, гранд фінал — 16 травня на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.

Представник від України виступатиме в другій частині другого півфіналі "Євробачення-2026", який відбудеться" 14 травня.