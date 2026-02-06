Трипільську вазу середини V тисячоліття до н.е. передали до Національного музею історії України

Фото: Київська митниця / https://www.facebook.com/KYIVcustomsUA

Київські митники передали до Національного музею історії України археологічну пам’ятку - трипільську вазу середини V тисячоліття до н.е., яку намагалися вивезти до Швейцарії без дозвільних документів, повідомили в Київській митниці на сторінці Facebook .

"Збереження таких предметів в Україні — це внесок у науку, культуру та пам’ять про наше минуле, яка має залишатися доступною для нинішніх і майбутніх поколінь", — зазначили в митниці.

За висновками експертів, морфологія посудини та особливості розпису свідчать, що вона належить до доби енеоліту й датується серединою V тисячоліття до нашої ери.

Поки артефакт очікував рішення суду та зберігався в митниці, його оцифрували, а під час візитів іноземних делегацій демонстрували як приклад давньої історії України. Після завершення всіх процедур культурну цінність передали у власність держави та включили до музейної колекції.

Фото: Київська митниця Facebook

Разом із трипільською вазою до музею передали й інші археологічні предмети — зокрема зразки підгірцівської культури V–III століть до н.е., черняхівської культури III – початку V століття, а також артефакти періоду Русі X–XIII століть, які раніше намагалися переслати до США.

Фото: Київська митниця Facebook

Передача культурних цінностей до державної частини музейного фонду України здійснюється за рішенням Експертно-фондової ради при Міністерстві культури України.