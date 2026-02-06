11:47 06.02.2026
Лувр уперше показав пошкоджену корону дружини Наполеона III після пограбування
Фото: Louvre
Музей Лувр оприлюднив перші фото корони імператриці Євгенії дружини Наполеона III, яка зазнала пошкоджень під час пограбування, повідомили у музеї.
"Корона зазнала деформацій, але її можна повністю відновити без створення нового виробу", - зазначили в адміністрації Лувру.
За даними музею, прикрасу пошкодили в момент, коли злочинці намагалися витягти її через вузький отвір у скляній вітрині. Частину коштовностей грабіжники винесли, однак корону залишили на місці під час втечі.
Фахівці уточнили, що з виробу зник один із золотих декоративних елементів, тоді як усі 56 смарагдів і більшість діамантів залишилися на місці.
Корону було створено в середині XIX століття на замовлення Наполеона III, і до пограбування вона експонувалася в галереї Galerie d’Apollon як одна з ключових імператорських реліквій Франції.
У музеї повідомили, що вже розпочали підготовку до реставрації експоната під контролем спеціальної експертної комісії. Після завершення робіт корону планують знову повернути до публічного показу.
Як повідомлялося раніше, музей Лувр пограбовано. Про інцидент заявила міністерка культури Франції Рашида Даті, назвавши Лувр - найбільший музей світу, відкритий у Парижі 1793 року. Згодом французькі слідчі виявили гараж, у якому грабіжники переховували частину викрадених з музею коштовностей.