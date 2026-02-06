Інтерфакс-Україна
Культура
10:58 06.02.2026

Кабмін вилучив з реєстру пам’яток місце, де відбувалася Переяславська рада

1 хв читати

Кабінет міністрів вилучив з Державного реєстру пам’яток пам’ятне місце, де відбувалася Переяславська рада.

Згідно з постановою №152 від 5 лютого, із Державного реєстру нерухомих пам’яток України вилучили пам’ятку культурної спадщини національного значення Пам’ятне місце, де відбувалася Переяславська рада у Київській області.

Переяславська рада — загальна військова рада, яку гетьман Богдан Хмельницький скликав у Переяславі в січні 1654 року, один з епізодів процесу оформлення українсько-московського військово-політичного союзу.

Як повідомлялося, у квітні 2024 року у Києві демонтували композиції на честь Переяславської ради під Аркою Свободи українського народу (колишня Арка дружби народів).

 

Теги: #кабмін #держреєстр #памятка #культурна_спадщина

