Кабмін вилучив з реєстру пам’яток місце, де відбувалася Переяславська рада

Згідно з постановою №152 від 5 лютого, із Державного реєстру нерухомих пам’яток України вилучили пам’ятку культурної спадщини національного значення Пам’ятне місце, де відбувалася Переяславська рада у Київській області.

Переяславська рада — загальна військова рада, яку гетьман Богдан Хмельницький скликав у Переяславі в січні 1654 року, один з епізодів процесу оформлення українсько-московського військово-політичного союзу.

Як повідомлялося, у квітні 2024 року у Києві демонтували композиції на честь Переяславської ради під Аркою Свободи українського народу (колишня Арка дружби народів).