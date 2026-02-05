Інтерфакс-Україна
Культура
18:46 05.02.2026

Книжковий Арсенал відбудеться у Києві 28-31 травня

14-й Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал" цьогоріч відбудеться 28-31 травня у Києві, повідомили в департаменті PR та комунікацій (PR & Communication Department) Мистецького арсеналу. Фестиваль включатиме програмну частину та книжковий ярмарок на першому поверсі будівлі Старого арсеналу.

У рамках Книжкового Арсеналу відбудуться події у межах фокус-теми Фестивалю, основної програми, програми письменника, дитячої та професійної програм, а також перфоманси та музичні виступи.

Куратором фокус-теми Фестивалю стане правозахисник, військовослужбовець, громадський діяч та журналіст Максим Буткевич. Письменник, військовослужбовець та волонтер Андрій Любка куруватиме "Програму письменника".

"Ми наполегливо працюємо над Книжковим Арсеналом-2026 і віримо, що він буде винятковим. Я вдячна Максиму й Андрію за довіру і готовність працювати з нами, щоби Книжковий Арсенал був саме таким, яким ми його любимо: розумним, релевантним своєму часу, інтелектуально глибоким й естетично захопливим. Ми зробимо для цього все можливе і — в разі потреби — навіть трішечки неможливого. Бо Книжковий Арсенал — це фестиваль, який додає нам усім надії та наснаги мислити, працювати й переживати радість буття навіть у складні часи", — зазначила генеральна директорка Мистецького арсеналу Олеся Островська-Люта.

Операторами продажу на виставці-ярмарку запрошуються видавництва, а також книгарні. Книгарні презентують добірки з книжок іноземними мовами.

На Фестивалі традиційно пройде щорічна професійна програма Book Arsenal Fellowship Program для іноземних видавців та літературних агентів, яка сприяє посиленню міжнародної співпраці з Україною у книжковій сфері.

Книжковий Арсенал є міжнародною подією, що організована Мистецьким арсеналом. Фестиваль відбувається з 2011 року, і став однією з найбільш впливових літературно-мистецьких подій Східної Європи. У 2019 році отримав звання "Найкращий літературний фестиваль світу".

Книжковий Арсенал організовується у співпраці з ГО "Спільнота Мистецького арсеналу". Фестиваль підтримується Міжнародним фондом "Відродження".

