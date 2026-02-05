Бережна про Венеційську бієнале-2026: впевнена, що нацпавільйон виконає свою важливу політичну роботу

Фото: Єгор Шуміхін

Команда Українського павільйону на Венеційській бієнале 2026 року представила національну експозицію "Гарантії безпеки" і розповіла про ключові меседжі для міжнародної аудиторії.

"Дуже рада бути тут. Розуміти, що ми на шляху до Бієнале, що стільки важливої роботи було зроблено командою, а ще більша моя впевненість і надія на те, що павільйон виконає свою велику місію і зробить важливу політичну роботу на самій події", - сказала віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики — міністерка культури України Тетяна Бережна в межах Діалогової платформи в "Українському домі" в Києві у четвер.

Вона зазначила, що те, що робить національний павільйон на Бієнале, це свого роду дипломатія, перемовини і позиція, яку Україна намагається донести про себе у світі.

"І дуже важливо, що цього року на Бієнале піднімається така важлива тема, як гарантії безпеки. Тому що гарантії безпеки це така сентенція, яка зустрічається в абсолютно всіх перемовинах, в абсолютно всіх розмовах", - наголосила віцепремʼєрка.

Вона зазначила, що проєкт показує той факт, що усталений світовий порядок, усталені уявлення мають бути переосмислені.

"І тут Україна бере на себе роль сказати, дивіться, гарантії безпеки не працюють, гарантії безпеки мають бути інші", - додала Бережна.

Вона зазначила, за важливо використовувати всі можливі способи донести своє повідомлення до світу: мовою мистецтва, мовою ділових переговорів, мовою економіки, мовою просто людських взаємин.

"Багато мене переконували, що Бієнале, яке було в сфері кіно – це одне, політика – це інше. Ні! Зараз це вже не працює. Тому я не б говорила про інструменталізацію мистецтва, але нам просто треба розуміти, що Україна має використовувати цю ситуацію, в якій ми живемо, бо часу насправді дуже мало і кожна хвилина дорога", - наголосила Бережна.

Також віцепремʼєрка зазначила, що сподівається, що скульптуру вдасться встановити саме там, де запланувала українська сторона.

Проєкт "Гарантії безпеки" реалізується у партнерстві з ГО "Музей відкрито на ремонт".

Центральним об’єктом експозиції стане бетонна скульптура "Олень" із серії "Оригамі", створена Жанною Кадировою у 2019 році для парку Леонтовича в Покровську. Вона була встановлена на місці демонтованого радянського літака, перетворивши простір військового символу на простір культурного переосмислення.

Зазначається, що проєкт порушує тему невиконаних гарантій безпеки, заради яких Україна позбулася свого ядерного арсеналу, рефлексує крихкість миру та стійкість українського народу.

Кураторами проєкту є Ксенія Малих і Леонід Марущак.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", серед іншого на події відбудеться показ фільму "ВПО" про евакуацію скульптури Жанни Кадирової "Оригамі Олень" — центрального об’єкта проєкту Українського павільйону — із Покровська.

Жанна Кадрова – лавреатка Шевченківської премії у візуальному мистецтві. Художниця вже представляла Україну на Венеційській бієнале у групових проєктах. Зокрема, у 2013 році напередодні Революції гідності вона зробила для українського павільйону скульптуру "Пам'ятник пам'ятнику". А в 2015 році брала участь в проєкті "Надія".

Венеційська бієнале – провідний мистецький форум у світі. У 2026 році вона відбуватиметься з 9 травня по 22 листопада. Темою буде "У мінорних тонах".

Як повідомлялося, у січні віцепрем’єр-міністерка з питань гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна провела онлайн-зустріч із президентом Венеційської бієнале Пьєтранжело Буттафуоко, на якій сторони обговорили концепцію національної експозиції та можливі варіанти її розміщення у Венеції. Під час зустрічі сторони також обговорили технічні аспекти встановлення скульптури, питання безпеки відвідувачів та можливість експонування роботи на вантажівці.

Директорка Національного центру "Український дім" Ольга Вієру вважає, що цей проєкт буде не просто поміченим міжнародною спільнотою, але й стане ваговим і сильним висловлюванням від України на 61-й Венеційській бієнале.