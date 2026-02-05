Оголошено претендентів на премію імені Олеся Гончара у 2026 році

Фото: Держмистецтв

Держмистецтв оголосило претендентів на здобуття премії імені Олеся Гончара у 2026 році.

"Премія імені Олеся Гончара має на меті підтримати сучасних українських авторів і популяризувати літературне слово, що утверджує гуманістичні цінності та ідеї незалежності України", — зазначили в Державному агентстві з питань мистецтв та мистецької освіти.

На здобуття нагороди подано 24 кандидатури, серед яких автори романів, поетичних збірок, оповідань та публіцистичних робіт, опублікованих протягом останніх п’яти років.

У 2026 році на звання лавреата премії імені Олеся Гончара претендують:

Ірина Белан — роман "ГРАППІГ. KUMEDNO", Видавничий дім "ОРЛАНДО", 2025

Леся Бернакевич — роман "Мужчина, з яким нічого не було", видавництво "Простір-М", 2024

Галина Вердиш (літературний псевдонім Галина Верд) — збірка "Сни війни", видавництво ВД "АДЕФ-Україна", 2025

Сергій Деркач — роман "Янголи бога війни", ТОВ "Гамазин", 2024

Галина Дудка — збірка поезії "Світи мені сонцем", видавництво "Щек", 2025

Ірина Іваськів — збірка оповідань і повістей "Євдокія", видавництво "Дружко", 2024

Євген Ільїн — роман "Реліквія", видавець Федоров О. М., "Друкарський двір Олега Федорова", 2024

Олександр Карпенко — роман-фентезі "Землі безсмертників", видавництво "Український пріоритет", 2025

Костянтин Коверзнєв — роман "Останнє Різдво перед кінцем світу", видавництво "Терен", 2025

Анжела Левченко — збірка поезії "Між вічністю і миттю на межі", ФОП Цюпак А. А., 2024

Леонід Лейдерман — роман-мозаїка "Сім’я Шойхетів, або Пересипська симфонія", видавництво "Політехперіодика", 2025

Євдокія Макаренко — роман "Грішна", ТОВ "Видавничий дім "Бук-Друк"", 2024

Олександр Мимрук — збірка поезії "Річка з назвою птаха", Видавництво Старого Лева, 2024

Інна Михайлова (літературний псевдонім Їнка Сяньчина) — збірка поезії "Ґрааль", Видавничий дім "Гельветика", 2025

Надія Позняк — збірка поезії "Прикордонного міста малесенький рай: життєва проза — поезія війни", Видавничо-виробниче підприємство "Мрія", 2025

Галина Половенко — роман "Життя як уламки скла", видавництво Ірини Гудим, 2024

Юлія Присяжна, упорядниця — збірник публіцистичних статей "З глибин думками повернусь", видавництво ПАІС, 2025

Сергій Савюк — роман "Щоденник бойового медика", видавництво "Гамазин", 2025

Людмила Смолярова (літературний псевдонім Міла Смолярова) — збірка новел "Дим", видавництво "Темпора", 2024

Андрій Стебелєв — збірка нарисів "Художнє слово на Вінниччині", ПП "ТД "Едельвейс і К"", 2025

Анатолій Сухобрус — історична драма "Симоненків Подзвін", портал "UKRDRAMAHUB", 2024

Тетяна Чудновець — роман "Подоляночка. Незломима", Видавничий дім "ОРЛАНДО", 2025

Василь Шкіря — збірка "За тиждень до весни", Всеукраїнське державне видавництво "Карпати", 2025

Світлана Щиголєва — поетизована адаптація трагедії "Павло Полуботок. Наказний гетьман України", видавництво "Майдан", 2025

Розгляд заяв та творів здійснюватиме Комітет із присудження премії. Після завершення конкурсу його рішення оприлюднять на офіційному сайті агентства та в соціальних мережах.

Заявки на участь у конкурсі приймали до 1 лютого 2026 року, грошова винагорода становить 20 тис. гривень, а твори мають бути опубліковані у завершеному вигляді та не могли раніше отримувати державні літературні нагороди.

Премія імені Олеся Гончара є однією з ключових літературних відзнак в Україні, спрямованою на підтримку національної літератури та авторів сучасної української прози і поезії.