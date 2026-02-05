Стало відомо, коли в Києві відбудеться Charity Viennese Ball 2026

Фото: пресслужба організаторів балу

У Києві оголосили дату Charity Viennese Ball 2026 — захід відбудеться 2 квітня у Fairmont Grand Hotel Kyiv.

"Цього року для Віденського балу ми обрали зелений колір як символ життя, відродження та надії, яка не зникає навіть у найскладніші часи", — зазначила співзасновниця бізнес-клубу The One in a Million Лідія Філатова.

Подія Charity Viennese Ball Kyiv збере представників бізнесу, культури, дипломатичного та громадського середовища у столиці України — Київ. Організаторками балу виступають Лідія Філатова та Світлана Третякова.

Концепцією 2026 року стане зелений колір — символ життя, відновлення та внутрішньої сили. За словами організаторів, ідея покликана підкреслити рух уперед, віру в майбутнє та гуманітарну місію заходу.

Віденський благодійний бал у Києві позиціонують не лише як світську подію, а і як платформу культурної дипломатії, що поєднує Україну та Австрію через музику, танець і спільні цінності. Захід традиційно створює простір для міжнародного нетворкінгу між діячами культури, дипломатами та підприємцями.

Ключовою складовою події залишається благодійність — усі кошти, зібрані під час аукціону, спрямують на підтримку SOS Children’s Villages Ukraine.

"Сто відсотків коштів із благодійного аукціону ми передаємо на доброчинні цілі. Традиційно співпрацюємо із SOS Children’s Villages Ukraine, а також додатково підтримуємо фонди, які нині особливо потребують допомоги", — наголосила Світлана Третякова.

Захід відбудеться під патронатом Посольства Австрії в Україні, Мерії міста Відень та Київської міської державної адміністрації.

Підготовка до Charity Viennese Ball 2026 вже розпочалася — формуються групи учасників і стартували репетиції, які триватимуть упродовж найближчих місяців. Організатори зазначають, що цьогорічна подія має поєднати класичні бальні традиції з новими сенсами солідарності та взаємної підтримки.