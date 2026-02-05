Інтерфакс-Україна
Культура
15:02 05.02.2026

Стало відомо, коли в Києві відбудеться Charity Viennese Ball 2026

2 хв читати
Стало відомо, коли в Києві відбудеться Charity Viennese Ball 2026
Фото: пресслужба організаторів балу

У Києві оголосили дату Charity Viennese Ball 2026 — захід відбудеться 2 квітня у Fairmont Grand Hotel Kyiv.

"Цього року для Віденського балу ми обрали зелений колір як символ життя, відродження та надії, яка не зникає навіть у найскладніші часи", — зазначила співзасновниця бізнес-клубу The One in a Million Лідія Філатова.

Подія Charity Viennese Ball Kyiv збере представників бізнесу, культури, дипломатичного та громадського середовища у столиці України — Київ. Організаторками балу виступають Лідія Філатова та Світлана Третякова.

Концепцією 2026 року стане зелений колір — символ життя, відновлення та внутрішньої сили. За словами організаторів, ідея покликана підкреслити рух уперед, віру в майбутнє та гуманітарну місію заходу.

Віденський благодійний бал у Києві позиціонують не лише як світську подію, а і як платформу культурної дипломатії, що поєднує Україну та Австрію через музику, танець і спільні цінності. Захід традиційно створює простір для міжнародного нетворкінгу між діячами культури, дипломатами та підприємцями.

Ключовою складовою події залишається благодійність — усі кошти, зібрані під час аукціону, спрямують на підтримку SOS Children’s Villages Ukraine.

"Сто відсотків коштів із благодійного аукціону ми передаємо на доброчинні цілі. Традиційно співпрацюємо із SOS Children’s Villages Ukraine, а також додатково підтримуємо фонди, які нині особливо потребують допомоги", — наголосила Світлана Третякова.

Захід відбудеться під патронатом Посольства Австрії в Україні, Мерії міста Відень та Київської міської державної адміністрації.

Підготовка до Charity Viennese Ball 2026 вже розпочалася — формуються групи учасників і стартували репетиції, які триватимуть упродовж найближчих місяців. Організатори зазначають, що цьогорічна подія має поєднати класичні бальні традиції з новими сенсами солідарності та взаємної підтримки.

Теги: #київ #charity_viennese_ball_2026

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:07 05.02.2026
В столичній дитячій лікарні після ремонту відкрили сучасні відділення нейрохірургії та травматології

В столичній дитячій лікарні після ремонту відкрили сучасні відділення нейрохірургії та травматології

18:46 05.02.2026
Книжковий Арсенал відбудеться у Києві 28-31 травня

Книжковий Арсенал відбудеться у Києві 28-31 травня

18:04 05.02.2026
Оприлюднено адреси будинків в Дарницькому та Дніпровському районах столиці, де відсутнє теплопостачання через пошкодження Дарницької ТЕЦ

Оприлюднено адреси будинків в Дарницькому та Дніпровському районах столиці, де відсутнє теплопостачання через пошкодження Дарницької ТЕЦ

17:48 05.02.2026
Київ організував 60 місць для киян соціально вразливих категорій через відсутність тепла та електрики - Кличко

Київ організував 60 місць для киян соціально вразливих категорій через відсутність тепла та електрики - Кличко

13:41 05.02.2026
Глава МЗС Естонії прибув до Києва: Мир настане лише тоді, коли РФ зрозуміє безнадійність своєї стратегії

Глава МЗС Естонії прибув до Києва: Мир настане лише тоді, коли РФ зрозуміє безнадійність своєї стратегії

13:10 05.02.2026
Київ отримав першу партію генераторів від Євросоюзу – Кличко

Київ отримав першу партію генераторів від Євросоюзу – Кличко

10:22 05.02.2026
Пожежа сталася в готелі "Дніпро" в центрі Києва, без постраждалих

Пожежа сталася в готелі "Дніпро" в центрі Києва, без постраждалих

09:11 05.02.2026
Прем’єр Польщі прибув до України з візитом

Прем’єр Польщі прибув до України з візитом

08:01 05.02.2026
Двоє постраждалих і дві пожежі в Києві внаслідок нічної атаки російських БпЛА – Кличко

Двоє постраждалих і дві пожежі в Києві внаслідок нічної атаки російських БпЛА – Кличко

03:10 05.02.2026
Одна людина постраждала внаслідок атаки ворожих БпЛА на Київ – КМВА

Одна людина постраждала внаслідок атаки ворожих БпЛА на Київ – КМВА

ВАЖЛИВЕ

Держкіно заборонило показ в Україні 7 фільмів у 2025 році

ОСТАННЄ

Бережна про Венеційську бієнале-2026: впевнена, що нацпавільйон виконає свою важливу політичну роботу

Оголошено претендентів на премію імені Олеся Гончара у 2026 році

Представлено другий офіційний трейлер фільму “Мавка. Справжній міф"

Українців запрошують долучитися до Всесвітнього дня дарування книг

Заклади культури за підтримки Литви отримали електрообладнання в межах ініціативи "Зігрій Україну!"

У Києві відбудеться поетичний вечір Сергія Жадана

Український фільм “Ротація” представили на International Film Festival Rotterdam

У Києві відкриють виставковий проєкт про дорослішання підлітків у війні

У Києві врятували трипільську вазу V тисячоліття до н.е., яку намагалися вивезти за кордон

Відкривач скарбів українського степу: 90 років з дня народження Бориса Мозолевського

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА