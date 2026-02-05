Представлено другий офіційний трейлер фільму “Мавка. Справжній міф"

Фото: пресслужба авторів фільму

Другий офіційний трейлер фільму "Мавка. Справжній міф" презентували напередодні національної прем’єри стрічки, яка запланована на 1 березня.

"Це історія про любов, як у казці, яка точно зігріє українок і українців після лютої зими", — зазначили продюсерки картини Анна Єлісєєва та Ірина Костюк.

Новий трейлер присвячений темі кохання. Його головною музичною лінією стала композиція у виконанні дуету YAKTAK і KOLA — у ролику звучить аранжований фрагмент офіційного саундтреку стрічки, повноцінний реліз якого запланований напередодні Дня святого Валентина.

У представлених кадрах також розкриваються нові сюжетні лінії: Мавка та Лук’ян опиняються у центрі любовного трикутника, а сама героїня має таємниці з минулого життя, пов’язані з русалками — володарками Темного озера.

Режисеркою проєкту стала Катя Царик, оператором-постановником — Юрій Король. Головні ролі виконали Аріна Бочарова та Іван Довженко. У фільмі також знялися В’ячеслав Довженко, Олеся Романова, Анастасія Янкова, Андрій Подлєсний та Едуард Поляков.

Масштабна гала-прем’єра фільму відбудеться 22 лютого у Палаці "Україна" і стане першим в історії цього залу кінопоказом, який одночасно збере понад 3500 глядачів.

Дистрибуцією стрічки в Україні займаються компанії Green Light Films у співпраці з FILM.UA Distribution, а виробництвом опікується студія FILM.UA.

Сценарій написав Ярослав Войцешек, художником-постановником виступив Максим Німенко, а композиторами стали Даріо Веро та Сергій Могилевський. Монтаж і музичне оформлення трейлера виконала команда Starlight Creative.

Як повідомлялося, презентовано перший офіційний трейлер стрічки "Мавка. Справжній міф" . В трейлері автори дали гачки на основні сюжетні лінії і вперше показали майже повний акторський склад, серед якого більшість - дебютанти, але особлива увага - атмосфері і жанру фільму, які є новими для українського кіно.

Київський метрополітен запустили тематичний артпоїзд "Мавка", присвячений майбутньому релізу картини. Проєкт реалізували спільно з FILM.UA Distribution у межах культурно-просвітницької ініціативи та в рамках підготовки до прем’єри фільму "Мавка. Справжній Міф"