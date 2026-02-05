Українців запрошують долучитися до Всесвітнього дня дарування книг

Фото: пресслужба видавництва “Ранок”

Українців закликають долучитися до Всесвітнього дня дарування книг, який відзначають 14 лютого, повідомляє Видавництво “Ранок”.

"Книга — це не просто джерело знань, а ключовий соціальний продукт, який формує особистість і створює культурний простір", — про це зазначили у PR-відділі видавництва.

Міжнародний день книгодарування започаткували у 2012 році з ініціативи Емма Бродмур після запитання її сина про те, чому не існує окремого дня, присвяченого даруванню книжок. Ідея швидко поширилася у США, а згодом у країнах Європи, Азії та Африки. Нині до ініціативи долучилися понад 40 держав.

В Україні традицію популяризують із 2018 року за підтримки Віктор Круглов та Видавництво “Ранок”. Через партнерські книгарні та соціальні мережі українців заохочують дарувати книжки рідним, друзям, бібліотекам і дитячим закладам.

Як повідомлялося, у Міністерство культури України заявляли про значні втрати бібліотечної мережі через повномасштабну війну — сотні закладів були зруйновані або пошкоджені, а процес оновлення фондів ускладнюється нестачею фінансування та масштабним списанням російськомовних видань у межах деколонізації культурного простору.

У видавництві наголошують, що подаровані книжки є не лише символічним жестом, а й практичною підтримкою громад і доступу до читання по всій країні.

Міжнародний день книгодарування, зазначають організатори, покликаний популяризувати читання та підтримувати культурні інституції — українців закликають 14 лютого передати книжки бібліотеці у своєму районі або громаді.