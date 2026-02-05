Інтерфакс-Україна
Культура
09:44 05.02.2026

Заклади культури за підтримки Литви отримали електрообладнання в межах ініціативи "Зігрій Україну!"

1 хв читати
Заклади культури за підтримки Литви отримали електрообладнання в межах ініціативи "Зігрій Україну!"
Фото: Мінкультури

У межах ініціативи "Зігрій Україну!", яку реалізує литовська громадська організація "Сильні разом" (Stiprūs Kartu), закладам культури України передано обладнання, необхідне для забезпечення їх сталої роботи в умовах перебоїв з електропостачанням та зниження температур, повідомляє Міністерство культури України.

"Музеї та заповідники отримали електрогенератори, калорифери та електричні подовжувачі, що є критично важливими для збереження культурної спадщини та безперервного функціонування установ культури в умовах воєнного часу", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що передача обладнання відбулася на території Національного заповідника "Софія Київська" за участі генерального директора Львівської національної галереї мистецтв імені Б. Г. Возницького Тараса Возняка та заступника міністра культури України Івана Вербицького.

Міністерство культури України висловило вдячність литовським партнерам за послідовну, принципову позицію та незмінну підтримку України, а також за солідарність з українськими закладами культури, які продовжують виконувати свою місію попри виклики війни.

Теги: #енергообладнання #литва #заклади_культури

