У Києві відбудеться поетичний вечір Сергія Жадана

Фото: https://www.facebook.com/serhiy.zhadan

У Києві 8 лютого відбудеться поетичний вечір Сергій Жадан “Дихати і пам’ятати” та благодійний аукціон роботи Матвій Вайсберг в межах виставкового проєкту “В пошуках втраченого сенсу. Матвій Вайсберг” у Український Дім, організованого спільно з Національний історико-меморіальний заповідник “Бабин Яр” , повідомили організатори заходу.

“Ми прагнемо створити простір для розмови про пам’ять, втрату і відповідальність перед минулим, де поезія звучить як форма внутрішнього спротиву забуттю”, — зазначається в анонсі події.

Під час вечора пролунають поезія і проза Жадана, а також його авторські переклади віршів Пауль Целан, що вступлять у діалог з експозицією, присвяченою темам Голокосту, трагедії Бабиного Яру та сучасному досвіду війни.





Після літературної частини відбудеться благодійний аукціон, на який виставлять полотно Вайсберга “Небо” із серії “Київське небо, літо 24” (2024) розміром 100 × 150 см. Стартова ціна роботи становить $7 тис., усі кошти спрямують на благодійну діяльність Жадана.

Програма заходу включає поетичний вечір з 17:00 до 17:40, аукціон з 17:40 до 18:00 та автограф-сесію до 19:00. Вхід — за квитком на виставку.