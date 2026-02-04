Український фільм “Ротація” представили на International Film Festival Rotterdam

На Роттердамському кінофестивалі відбулася світова премʼєра фільму “Ротація” української режисерки Марина Ер Горбач, повідомили в Українська кіноакадемія у Facebook .

“Наступного ранку після премʼєри інші режисери проєкту Displacement дякували за те, що їхнє уявлення про Україну та українських військових стало глибшим. За час війни вибудовується образ надлюдей, загартованих до емоційного болю. Це зрозуміло — адже лише так можна йти до перемоги та знаходити партнерів. Але під час перегляду “Ротації” вони ніби опинились в тілі такої ж не звиклої до смертей і випробувань війни, як і вони, як ніхто з нормальних людей. У цьому й була вся суть. Це і є моя відповідь на таке часте запитання: “Як ви почуваєтеся?”” — розповіла Горбач.

Фільм Ротація створено в межах програми The Displacement Film Fund, ініційованої дворазовою лауреаткою премії “Оскар” акторкою Кейт Бланшетт. Світова премʼєра стрічки відбулася 30 січня, подію особисто відвідала Бланшетт.

У програмі The Displacement Film Fund взяли участь пʼятеро режисерів і режисок з різних країн світу, серед яких — Мо Хараве з Сомалі, Мохаммад Расулоф з Ірану, Хасан Каттан із Сирії, Шахрбану Садат з Афганістану та Марина Ер Горбач з України. Кожен з кінематографістів отримав грант у розмірі €100 тис. на виробництво фільму, що осмислює тему вимушеного переміщення.

“Ротація” розповідає про молоду українку, яка після переходу з цивільного життя на військову службу проходить ритуал терапевтичного гіпнозу, намагаюччись знайти внутрішню опору в новій реальності.

Українську премʼєру стрічки планують у 2026 році.