Інтерфакс-Україна
Культура
15:44 04.02.2026

У Києві відкриють виставковий проєкт про дорослішання підлітків у війні

2 хв читати
У Києві відкриють виставковий проєкт про дорослішання підлітків у війні
Фото: Port of Culture

14 лютого в Національна академія мистецтв України відкриється виставковий проєкт  “Клас”  — мультимедійна інсталяція про покоління українських підлітків, чиє дорослішання й освіта припали на роки війни, повідомили в ЮНІСЕФ.

"Проєкт “Клас” — це розмова не лише про майбутнє дітей і молоді, а й про спільне майбутнє суспільства. Через інтерактивні елементи він запрошує глядача до взаємодії та рефлексії — і до роздумів про те, яким буде наше завтра: особисте й спільне", — йдеться в повідомленні організаторів.

Проєкт реалізується у співпраці з Port of Culture. У центрі експозиції — чотири історії підлітків із Харківської області, які навчалися в одній школі до початку повномасштабної війни, а після 2022 року опинилися в різних життєвих обставинах: хтось залишився вдома, хтось переїхав, хтось утратив близьких.

Через особисті свідчення героїв інсталяція говорить про ширший досвід цілого покоління — зламані й відновлені маршрути, розірвані зв’язки, адаптацію до нових реалій та пошук внутрішньої опори.

Візуальна мова проєкту побудована на образі шкільного класу, переосмисленому в галерейному просторі: десять автентичних парт із різних регіонів України перетворені на десять тематичних «глав» про дорослішання у війні.

Виставка триватиме з 14 до 24 лютого за адресою: вул. Бульварно-Кудрявська, 20. Відвідати інсталяцію можна щодня з 11:00 до 18:00.

ЮНІСЕФ працює у 190 країнах і територіях, захищаючи права та добробут дітей, із фокусом на підтримці найбільш уразливих. Port of Culture реалізує культурні ініціативи для соціальних змін, підтримки прав людини та розвитку сучасних мистецьких практик.

 

Теги: #виставка #освіта #юнісеф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:50 02.02.2026
У Гарварді відкрили виставку українського художника

У Гарварді відкрили виставку українського художника

17:00 02.02.2026
ЮНІСЕФ передав Україні додаткові 42 генератори – Кулеба

ЮНІСЕФ передав Україні додаткові 42 генератори – Кулеба

16:42 02.02.2026
Виші розпочали навчання слухачів "нульового курсу" в межах проєкту "зимовий вступ" - Міносвіти

Виші розпочали навчання слухачів "нульового курсу" в межах проєкту "зимовий вступ" - Міносвіти

18:24 30.01.2026
Від Грузії до Києва: у столиці відкриють масштабну виставку Темо Свірелі

Від Грузії до Києва: у столиці відкриють масштабну виставку Темо Свірелі

23:02 28.01.2026
Велика виставка Матвія Вайсберга відкрилася у Києві

Велика виставка Матвія Вайсберга відкрилася у Києві

11:06 28.01.2026
Освітній омбудсмен: у державних і комунальних школах уроки християнської етики можливі лише за згодою батьків

Освітній омбудсмен: у державних і комунальних школах уроки християнської етики можливі лише за згодою батьків

18:08 27.01.2026
Міносвіти затвердило рекомендації щодо фільтрації Інтернет-контенту у закладах освіти

Міносвіти затвердило рекомендації щодо фільтрації Інтернет-контенту у закладах освіти

11:31 26.01.2026
У Києві відкрили виставку художника Андрієнка-Нечитайла "Херсон – Париж"

У Києві відкрили виставку художника Андрієнка-Нечитайла "Херсон – Париж"

19:11 22.01.2026
В Українському Домі відкриють виставку Матвія Вайсберга до Дня пам’яті жертв Голокосту

В Українському Домі відкриють виставку Матвія Вайсберга до Дня пам’яті жертв Голокосту

18:33 21.01.2026
До фіналу Болонської виставки ілюстраторів увійшли вісім українських митців

До фіналу Болонської виставки ілюстраторів увійшли вісім українських митців

ВАЖЛИВЕ

Держкіно заборонило показ в Україні 7 фільмів у 2025 році

ОСТАННЄ

Заклади культури за підтримки Литви отримали електрообладнання в межах ініціативи "Зігрій Україну!"

У Києві відбудеться поетичний вечір Сергія Жадана

Український фільм “Ротація” представили на International Film Festival Rotterdam

У Києві врятували трипільську вазу V тисячоліття до н.е., яку намагалися вивезти за кордон

Відкривач скарбів українського степу: 90 років з дня народження Бориса Мозолевського

Український фільм "Ейфорія" презентували на найбільшому кінофестивалі Північної Європи

У Дніпрі відкрили творчий простір-укриття Shelter-Art Space

У київському метро запустили артпоїзд "Мавка"

Україна намагається запобігти виступам у Франції російських артистів, які підтримують агресію РФ

Рада церков: відсутність опалення і освітлення через ворожі обстріли загрожує збереженню святинь у культових спорудах в Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА