У Києві відкриють виставковий проєкт про дорослішання підлітків у війні

Фото: Port of Culture

14 лютого в Національна академія мистецтв України відкриється виставковий проєкт “Клас” — мультимедійна інсталяція про покоління українських підлітків, чиє дорослішання й освіта припали на роки війни, повідомили в ЮНІСЕФ.

"Проєкт “Клас” — це розмова не лише про майбутнє дітей і молоді, а й про спільне майбутнє суспільства. Через інтерактивні елементи він запрошує глядача до взаємодії та рефлексії — і до роздумів про те, яким буде наше завтра: особисте й спільне", — йдеться в повідомленні організаторів.

Проєкт реалізується у співпраці з Port of Culture. У центрі експозиції — чотири історії підлітків із Харківської області, які навчалися в одній школі до початку повномасштабної війни, а після 2022 року опинилися в різних життєвих обставинах: хтось залишився вдома, хтось переїхав, хтось утратив близьких.

Через особисті свідчення героїв інсталяція говорить про ширший досвід цілого покоління — зламані й відновлені маршрути, розірвані зв’язки, адаптацію до нових реалій та пошук внутрішньої опори.

Візуальна мова проєкту побудована на образі шкільного класу, переосмисленому в галерейному просторі: десять автентичних парт із різних регіонів України перетворені на десять тематичних «глав» про дорослішання у війні.

Виставка триватиме з 14 до 24 лютого за адресою: вул. Бульварно-Кудрявська, 20. Відвідати інсталяцію можна щодня з 11:00 до 18:00.

