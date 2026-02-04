У Києві врятували трипільську вазу V тисячоліття до н.е., яку намагалися вивезти за кордон

Фото: Київська митниця / https://www.facebook.com/KYIVcustomsUA

Національний музей історії України унікальну археологічну пам’ятку — трипільську вазу, яку намагалися вивезти з України до Швейцарії в міжнародному поштовому відправленні без дозвільних документів, повідомили в Київська митниця.

"Збереження таких предметів в Україні — це внесок у науку, культуру та пам’ять про наше минуле, яка має залишатися доступною для нинішніх і майбутніх поколінь", — зазначили в митниці.

За висновками експертів, подібні вироби характерні для доби енеоліту. Морфологія посудини та особливості розпису дають підстави датувати її серединою V тисячоліття до нашої ери — артефакт налічує понад шість тисяч років.

Поки ваза очікувала рішення суду та зберігалася на митниці, її оцифрували. Під час візитів іноземних делегацій митники також демонстрували артефакт як приклад давнього минулого України. Після завершення всіх процедур культурна цінність перейшла у власність держави та поповнила музейну колекцію.

Разом із трипільською вазою до музею передали й інші археологічні предмети — зразки підгірцевської культури V–III століть до н.е., черняхівської культури III – початку V століття, а також артефакти, поширені на території Русі у X–XIII століттях. У різний час їх намагалися переслати до США.

Передача культурних цінностей до державної частини Музейного фонду України здійснюється за рішенням Експертно-фондової ради при Міністерство культури України.

За матеріалами пресслужби Київської митниці.



