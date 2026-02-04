Інтерфакс-Україна
Відкривач скарбів українського степу: 90 років з дня народження Бориса Мозолевського

Сьогодні виповнюється 90 років від дня народження Бориса Мозолевського — видатного українського археолога й поета, чиє ім’я навіки пов’язане з одним із найгучніших відкриттів ХХ століття — золотою скіфською Пектораллю.

Про річницю з дня народження археолога у Facebook повідомив Український інститут національної пам’яті.

Майбутній дослідник народився в селі Миколаївка на Миколаївщині. Його батько загинув на фронті Другої світової війни, мати працювала в колгоспі. У 15 років Мозолевський став вихованцем Одеської спецшколи ВПС, згодом вступив до авіаційного училища в Єйську, однак через скорочення радянської армії не зміг завершити навчання.

У двадцятирічному віці він переїхав до Києва, де працював кочегаром, поєднуючи роботу з навчанням на історико-філософському факультеті Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Після закінчення університету певний час працював редактором у видавництві «Наукова думка», однак згодом був звільнений «за антирадянські погляди».

Фото: Facebook Українського інституту національної пам’яті.

З 1968 року Борис Мозолевський почав працювати в Інститут археології НАН України. У ті роки його вважали “політично неблагонадійним”, через що він перебував під постійним наглядом спецслужб. У своїх спогадах учений писав, що усвідомлював: “від Мордви його може врятувати лише відкриття світового рівня”.

Таке відкриття сталося у 1971 році, коли очолювана ним експедиція проводила дослідження кургану Товста Могила. Попри те, що поховання було пограбоване ще в давнину, в одній зі схованок археологи виявили золоту Пектораль — знахідку, яка миттєво стала сенсацією міжнародного масштабу. У наступні роки Мозолевський під час багаторічних досліджень скіфських курганів здійснив ще низку резонансних відкриттів, що істотно розширили уявлення науковців про культуру кочових народів Північного Причорномор’я.

Учений помер 13 вересня 1993 року і був похований у Києві на Байковому кладовищі. У 2024 році з ініціативи Українського інституту національної пам’яті село Першотравневе Нікопольського району Дніпропетровської області було перейменоване на Мозолевське — на вшанування пам’яті дослідника, який відкрив світові скарби українського степу.

 

Теги: #річниця #скіфське_золото #археолог

