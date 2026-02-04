Український фільм "Ейфорія" презентували на найбільшому кінофестивалі Північної Європи

Фото: скриншот з уривка фільму

На найбільшому кінофестивалі Північної Європи відбулася премʼєра фільму "Ейфорія", зйомки якого частково проходили в Україні.Про це повідомляє Держкіно України на своїй сторінці у Facebook.

За інформацією компанії, зйомки в Україні організовувала її команда, до складу якої входили локейшн-менеджер Роман Павленко, який нині проходить службу у Збройних силах України, а також керівник кінодепартаменту та координатор зйомок Станіслав Притула.

Зазначається, що "Ейфорія" стала останнім кінопроєктом, над яким Притула працював до початку служби. Після його загибелі 22 січня минулого року стрічка стала для колег проєктом памʼяті.