Інтерфакс-Україна
Культура
12:33 04.02.2026

Український фільм "Ейфорія" презентували на найбільшому кінофестивалі Північної Європи

1 хв читати

Фото: скриншот з уривка фільму

На найбільшому кінофестивалі Північної Європи відбулася премʼєра фільму "Ейфорія", зйомки якого частково проходили в Україні.Про це повідомляє Держкіно України на своїй сторінці у Facebook.

За інформацією компанії, зйомки в Україні організовувала її команда, до складу якої входили локейшн-менеджер Роман Павленко, який нині проходить службу у Збройних силах України, а також керівник кінодепартаменту та координатор зйомок Станіслав Притула.

Зазначається, що "Ейфорія" стала останнім кінопроєктом, над яким Притула працював до початку служби. Після його загибелі 22 січня минулого року стрічка стала для колег проєктом памʼяті.

Теги: #ейфорія #фільм #кінофестиваль

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:04 04.02.2026
Український фільм “Ротація” представили на International Film Festival Rotterdam

Український фільм “Ротація” представили на International Film Festival Rotterdam

15:07 02.02.2026
Takflix виплатив правовласникам українських фільмів майже 0,5 млн грн в 2025р

Takflix виплатив правовласникам українських фільмів майже 0,5 млн грн в 2025р

18:04 28.01.2026
Українські дипломати закликали скасувати показ фільму про росію у Брюсселі

Українські дипломати закликали скасувати показ фільму про росію у Брюсселі

12:45 27.01.2026
Меланія Трамп презентувала документальний фільм про життя у Білому домі

Меланія Трамп презентувала документальний фільм про життя у Білому домі

15:35 22.01.2026
Трилер "Служниця" став лідером українського прокату

Трилер "Служниця" став лідером українського прокату

16:19 16.01.2026
В Україні з 29 січня стартує прокат документального фільму “Королеви радості”

В Україні з 29 січня стартує прокат документального фільму “Королеви радості”

11:34 12.01.2026
Представлено офіційний трейлер фільму “Мавка. Справжній міф”

Представлено офіційний трейлер фільму “Мавка. Справжній міф”

22:02 15.12.2025
У Києві відбулася презентація документального фільму про спецоперацію ГУР з повернення українських жінок та дітей із Сирії

У Києві відбулася презентація документального фільму про спецоперацію ГУР з повернення українських жінок та дітей із Сирії

14:21 06.12.2025
Стрічка про ССО "Етос. Тінь вовка" вийшла на екрани в День ЗСУ

Стрічка про ССО "Етос. Тінь вовка" вийшла на екрани в День ЗСУ

15:10 25.11.2025
Фільм "2000 метрів до Андріївки" режисера Чернова увійшов до лонглиста премії "Оскар"

Фільм "2000 метрів до Андріївки" режисера Чернова увійшов до лонглиста премії "Оскар"

ВАЖЛИВЕ

Держкіно заборонило показ в Україні 7 фільмів у 2025 році

ОСТАННЄ

Заклади культури за підтримки Литви отримали електрообладнання в межах ініціативи "Зігрій Україну!"

У Києві відбудеться поетичний вечір Сергія Жадана

У Києві відкриють виставковий проєкт про дорослішання підлітків у війні

У Києві врятували трипільську вазу V тисячоліття до н.е., яку намагалися вивезти за кордон

Відкривач скарбів українського степу: 90 років з дня народження Бориса Мозолевського

У Дніпрі відкрили творчий простір-укриття Shelter-Art Space

У київському метро запустили артпоїзд "Мавка"

Україна намагається запобігти виступам у Франції російських артистів, які підтримують агресію РФ

Рада церков: відсутність опалення і освітлення через ворожі обстріли загрожує збереженню святинь у культових спорудах в Україні

У Музеї історії України у Другій світовій війні розповіли, який напис не з’явився в скульптурній галереї за радянських часів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА