У Дніпрі відкрили творчий простір-укриття Shelter-Art Space

Фото: Мінкультури

У Дніпрі на базі Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка відкрили захищений творчий простір Shelter-Art Space — укриття, облаштоване для проведення культурних заходів та безпеки громадян, повідомляє Міністерство культури України.

Новий простір розташований у підземних приміщеннях та має технічне забезпечення для виставок, концертів і майстер-класів у безпечних умовах. До відкриття долучилися делегація з Литовської Республіки на чолі з Послом Литви та заступниця міністра культури України з питань цифрового розвитку.

“Створення Shelter-Art Space є важливим прикладом міжнародної солідарності та практичної підтримки української культури в умовах війни”, — зазначили в Міністерстві.

Проєкт реалізовано за підтримки адміністрації міста Вільнюс із використанням фінансової допомоги. Укриття облаштоване на місці машинної зали кондиціонерів та поєднує функцію захищеного приміщення з можливістю проведення культурних заходів.

Загальний обсяг гуманітарної допомоги театру становив 13,7 млн грн за рахунок міжнародних коштів із додатковою підтримкою з обласного бюджету. Роботи з облаштування Shelter-Art Space тривали близько року — включно з демонтажем застарілого обладнання, капітальним ремонтом, встановленням сцени, вентиляції, систем пожежної безпеки та сучасного аудіо-, світлового й телепроекційного обладнання.

Директорка театру повідомила, що простір забезпечуватиме можливість проведення культурних заходів навіть під час повітряних тривог.