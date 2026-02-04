Інтерфакс-Україна
Культура
11:51 04.02.2026

У Дніпрі відкрили творчий простір-укриття Shelter-Art Space

1 хв читати
У Дніпрі відкрили творчий простір-укриття Shelter-Art Space
Фото: Мінкультури

У Дніпрі на базі Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка відкрили захищений творчий простір Shelter-Art Space — укриття, облаштоване для проведення культурних заходів та безпеки громадян, повідомляє Міністерство культури України.

Новий простір розташований у підземних приміщеннях та має технічне забезпечення для виставок, концертів і майстер-класів у безпечних умовах. До відкриття долучилися делегація з Литовської Республіки на чолі з Послом Литви та заступниця міністра культури України з питань цифрового розвитку.

“Створення Shelter-Art Space є важливим прикладом міжнародної солідарності та практичної підтримки української культури в умовах війни”, — зазначили в Міністерстві.

Проєкт реалізовано за підтримки адміністрації міста Вільнюс із використанням фінансової допомоги. Укриття облаштоване на місці машинної зали кондиціонерів та поєднує функцію захищеного приміщення з можливістю проведення культурних заходів.

Загальний обсяг гуманітарної допомоги театру становив 13,7 млн грн за рахунок міжнародних коштів із додатковою підтримкою з обласного бюджету. Роботи з облаштування Shelter-Art Space тривали близько року — включно з демонтажем застарілого обладнання, капітальним ремонтом, встановленням сцени, вентиляції, систем пожежної безпеки та сучасного аудіо-, світлового й телепроекційного обладнання.

Директорка театру повідомила, що простір забезпечуватиме можливість проведення культурних заходів навіть під час повітряних тривог.

Теги: #дніпро #shelter_art_space

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:42 04.02.2026
Охоронець автошколи з м.Дніпро разом з неповнолітнім сином коригував удари ворога - СБУ

Охоронець автошколи з м.Дніпро разом з неповнолітнім сином коригував удари ворога - СБУ

14:39 22.01.2026
Окупанти влучили у житловий будинок у Дніпрі – мер

Окупанти влучили у житловий будинок у Дніпрі – мер

13:54 22.01.2026
Кількість постраждалих в Кривому Розі зросла до 11 людей – ОВА

Кількість постраждалих в Кривому Розі зросла до 11 людей – ОВА

12:16 14.01.2026
Госпіталь ветеранів отримав п’ять генераторів від Фонду Порошенка

Госпіталь ветеранів отримав п’ять генераторів від Фонду Порошенка

23:33 12.01.2026
У Дніпрі до житлових будинків підключають мобільні генератори - мер

У Дніпрі до житлових будинків підключають мобільні генератори - мер

12:34 10.01.2026
У Дніпрі нічним ударом РФ пошкоджені 9 багатоповерхівок, понад 50 тис людей без світла – мер

У Дніпрі нічним ударом РФ пошкоджені 9 багатоповерхівок, понад 50 тис людей без світла – мер

20:33 08.01.2026
У Дніпрі ситуація з водою вже нормалізувалася, потрохи відновлюється подача опалення та світла - Філатов

У Дніпрі ситуація з водою вже нормалізувалася, потрохи відновлюється подача опалення та світла - Філатов

20:16 08.01.2026
Петро Порошенко передав Дніпру зарядні станції, генератори і буржуйки

Петро Порошенко передав Дніпру зарядні станції, генератори і буржуйки

18:32 08.01.2026
У Дніпрі заживлена вся критична інфраструктура, крім Павлограда, де постійна тривога, – YASNO

У Дніпрі заживлена вся критична інфраструктура, крім Павлограда, де постійна тривога, – YASNO

12:52 08.01.2026
Мер Дніпра заявив про надзвичайну ситуацію в місті

Мер Дніпра заявив про надзвичайну ситуацію в місті

ВАЖЛИВЕ

Держкіно заборонило показ в Україні 7 фільмів у 2025 році

ОСТАННЄ

У київському метро запустили артпоїзд "Мавка"

Україна намагається запобігти виступам у Франції російських артистів, які підтримують агресію РФ

Рада церков: відсутність опалення і освітлення через ворожі обстріли загрожує збереженню святинь у культових спорудах в Україні

У Музеї історії України у Другій світовій війні розповіли, який напис не з’явився в скульптурній галереї за радянських часів

Бережна: при передачі споруд релігійним громадам міністерство діє не за конфесійною логікою

Три українські книжки номінували на польську премію Капусцінського

У Гарварді відкрили виставку українського художника

Рейдерство чи управлінський конфлікт? Як співзасновники Concert.ua винесли бізнес-війну в публічний простір

Мінкультури передало у користування монастирській громаді ПЦУ два корпуси на території Нижньої Лаври - Бережна

Takflix виплатив правовласникам українських фільмів майже 0,5 млн грн в 2025 році

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА