Культура
11:25 04.02.2026

У київському метро запустили артпоїзд "Мавка"

Фото: Київський метрополітен

У київському метро почав курсувати тематичний артпоїзд "Мавка", присвячений українській міфології. Про це повідомив Київський метрополітен на своїй сторінці у Facebook. 

Презентація поїзда відбулася 3 лютого в електродепо "Оболонь". Проєкт реалізували спільно з FILM.UA Distribution у межах культурно-просвітницької ініціативи та в рамках підготовки до прем’єри фільму "Мавка. Справжній Міф".

Один із вагонів поїзда оформлений образами та символами української міфології. Художнє оформлення виконала команда Paint Hunters, на створення розпису знадобилося п’ять днів.

Усередині вагона розміщені постери, присвячені персонажам українських міфів і легенд. Артпоїзд курсуватиме синьою гілкою метро впродовж двох місяців. Проєкт підтримала мережа товарів для творчості "Акварель".

Як повідомлялося, раніше було оприлюднено трейлер фільму “Мавка. Справжній Міф”, створеного у співпраці з FILM.UA Distribution.

Теги: #мавка #метро #поїзд

