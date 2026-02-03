Інтерфакс-Україна
Культура
17:08 03.02.2026

Україна намагається запобігти виступам у Франції російських артистів, які підтримують агресію РФ

Посольство України у Франції виступило проти запланованих на весну-літо 2026 року виступів у Théâtre des Champs-Élysées низки відомих російських виконавців, які неодноразово публічно підтримували війну Росії проти України та кремлівську політику.

Як повідомляє посольство України у Франції, згідно з оприлюдненою програмою сезону 2025-2026 театру на авеню Монтень, з березня по червень заплановано концерти за участю Анни Нетребко, Олександри Довгань, Дмитра Маслєєва, а також Григорія Соколова та Миколи Луганського.

Дипломатична установа наголошує, що низка цих артистів неодноразово виступали перед російськими військовими, отримували державні нагороди від Володимира Путіна або іншим чином сприяли просуванню імперських та агресивних наративів Кремля.

"Культура в руках кремлівської машини — це така ж зброя, як ракети та танки, і є частиною інформаційної та пропагандистської війни. Російські артисти, підтримуючи агресію, виправдовують війну та імперські наративи Кремля", — йдеться у заяві, поширеній посольством.

Дипломати підкреслюють, що в умовах, коли Росія продовжує геноцид українців, залишає мільйони людей без тепла та електрики взимку, нищить культурну спадщину України та переслідує українських митців, запрошення таких виконавців до одного з провідних концертних майданчиків Парижа є "цинічною відбілювальною операцією" та спробою легітимізувати російську пропаганду під прикриттям мистецтва.

Посольство України вже звернулося до Міністерства закордонних справ та Міністерства культури Франції.

"…впевнені, що наші французькі партнери та громадськість, які завжди демонстрували солідарність з Україною, відреагують відповідно на цю спробу легітимізувати російську пропаганду", — зазначили в дипмісії.

Особливу увагу звертають на те, що паралельно у Франції триває масштабна українська культурна програма під гаслом "Culture contre-attaque" ("Культура контратакує"), в рамках якої українські митці представляють правду про війну та опір. На тлі цих подій виступи російських виконавців у центрі Парижа виглядають як провокація, наголосили дипломати.

"Культура має служити правді та свободі, а не виправдовувати російську агресію та воєнні злочини", — підкреслили в посольстві України у Франції.

Теги: #виступ #франція #рф #артисти

