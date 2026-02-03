Інтерфакс-Україна
Культура
13:52 03.02.2026

Рада церков: відсутність опалення і освітлення через ворожі обстріли загрожує збереженню святинь у культових спорудах в Україні

2 хв читати
Рада церков: відсутність опалення і освітлення через ворожі обстріли загрожує збереженню святинь у культових спорудах в Україні

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) заявляють, що відсутність опалення і освітлення через російські обстріли ставить під загрозу збереження святинь, реліквій та унікальних сакральних предметів культових споруд в Україні.

"Йдеться не про поодинокий інцидент, а про системний наслідок збройної агресії РФ проти України. Російська агресія супроводжується цілеспрямованими ударами, а також спричиненими ними вибуховими та вібраційними хвилями, що становлять реальну й постійну загрозу як наземним, так і підземним пам’яткам, створюючи ризики їх незворотної втрати", - йдеться в заяві Ради церков щодо пошкоджень Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". 

Там наголосили, що до тяжких наслідків для культурних цінностей України призводять не лише прямі обстріли, а й знищення цивільної інфраструктури, зокрема, відсутність опалення і освітлення та, як наслідок, відсутність належних умов охорони та збереження ставить під загрозу, разом із життями людей, також і святині, реліквії та унікальні сакральні предмети. 

"Києво-Печерська лавра зберігає одну з найбагатших колекцій сакральної спадщини в Європі — десятки тисяч предметів, значна частина яких має унікальне значення для України та світу. Колекція містить музейні предмети, що мають духовну та культурну цінність для всіх авраамічних релігій. Варварські атаки на культурну і релігійну спадщину України та світу є атаками на ідентичність, історичну пам’ять і свободу совісті, а безкарність у цій сфері підриває всю міжнародну систему захисту спадщини", - йдеться в заяві.

У звʼязку з цим в Раді церков закликали ЮНЕСКО, ООН, Раду Європи, Європейський Союз та усіх міжнародних партнерів вжити вичерпних заходів задля надійного захисту культурної і релігійної спадщини України і світу, засудження та притягнення Російської Федерації до відповідальності за триваючі акти вандалізму та цинічні порушення норм міжнародного права, релігійної свободи і інших основоположних прав людини.

Як повідомлялося, у ніч проти 24 січня об’єкти заповідника "Києво-Печерська лавра", внесені до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, зазнали пошкоджень унаслідок масованої російської ракетно-дронової атаки. Зокрема, пошкоджень зазнали: Корпус №№66 — вхідна частина до комплексу Дальніх печер, та Корпус №67 (Аннозачатіївська церква). Так, вибуховою хвилею вибито частину вікон і дверей, а також у значній кількості місць пошкоджено фрагменти штукатурного оздоблення.

Пізніше генеральний директор заповідника Максим Остапенко повідомив, що печери "Києво-Печерської лаври" перебувають в стабільному стані після російського обстрілу.

 

Теги: #культурні_цінності #рада_церков

