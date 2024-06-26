Колонки

16:52 26.06.2024

Автор ВОЛОДИМИР БОРЕЙКО

Верховна Рада скасувала дію екологічних прав громадян у районі будівництва військового кладовища

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Верховна Рада скасувала дію екологічних прав громадян у районі будівництва військового кладовища

Володимир Борейко, еколог

 

З давніх похмурих часів середньовіччя людство засвоїло одну жорстку істину – під час війни до людей скачуть чотири вершники Апокаліпсису. Це смерть, війна, голод і хвороби (тиф, холера та інші).

Холера та тиф – це епідемії брудної води. Люди п'ють недоброякісну воду і заражаються цими жахливими захворюваннями, які забирають мільйони життів.

Тому так важливо під час воєн дотримання санітарних та екологічних норм. Під час Другої світової війни, наприклад у Великій Британії, Радянському Союзі чи Німеччині їх навіть посилювали.

Однак у воюючій Україні влада все робить абсолютно навпаки.

Згідно з Законом України "Про оцінку впливу на довкілля", цвинтарі можуть належать до об'єктів, які мають негативний вплив насамперед на ґрунтові води та мають проходити екологічну експертизу.

Однак 8 грудня 2023 р. Законом № 3505 Верховна Рада скасувала екологічну експертизу в місці будівництва національного військового кладовища. Цей Закон вже підписано Зеленським. Це означає, що жителі сіл Мархалівка, Іванковичі та інші , що знаходяться поряд з майбутнім військовим кладовищем, втратили захист своїх екологічних прав. Біля їхніх сіл проводити оцінку впливу на довкілля тепер не потрібно. Їх екологічні права порушені. Тому я вважаю що цей закон є антиконституційним та його треба скасовувати у Конституційному суді.

Стаття 50 Конституції України гласить - "Кожен має право на безпечне для життя та здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди." А закон України № 3505 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення будівництва та експлуатації Національного військового меморіального кладовища " цю статтю Конституції грубо та зухвало порушує. А ті, хто його писав, за нього голосував і підписували - діяли антиконституційно. Ніколи раніше в Україні не ухвалювалися такі закони, які поділяють її громадян на дві категорії.

Згідно з нещодавно проведеною незалежною геологічною експертизою, територія ділянки, відведеної під кладовище, має схил у бік населеного пункту, який знаходиться біля військового кладовища. Це означає, що всі стоки з цвинтаря будуть йти у бік села.

Всі села, які є поруч з кладовищем, не мають власних водопроводів, і беруть воду з колодязів та свердловин. Тепер колодязна вода в них буде забруднена стоками з цвинтаря і  можут з,явиться вершники Апокаліпсису - тиф та холера.

І якби Закон "Про оцінку впливу на довкілля" для жителів сіл Мархалівка, Івановичи та інших не був би скасований Верховною Радою, то тут будувати цвинтар було б не можна. Але Верховна Рада скасувала цей закон вибірково та незаконно для мешканців цих сіл, і тепер там цвинтар можна будувати.

Влада скасувала дію екологічних норм у районі будівлі військового кладовища. Але вершників Апокаліпсису вона скасувати не зможе.

 

 

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