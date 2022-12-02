Емануель Макрон перебирає на себе роль посередника між росією, Україною та США

Ігор Жданов, міністр молоді і спорту України (2014-2019), член Ради засновників Всесвітньої антидопінгового агентства (ВАДА) (2020-2021)

Новообраний Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв приїхав з офіційним візитом у Францію. Прикметно, що це був другий офіційний міжнародний візит Токаєва після інавгурації. Свій перший візит він очікувано здійснив до росії.

Казахстан як модернова країна

Програму візиту можна умовно розділити на дві окремі складові – економічну та політичну.

Політична мала як публічну, так і приховану частину. Точної інформації щодо розмов за закритими дверями наразі немає в жодного аналітика. Втім, є достатньо опосередкованих даних, за якими можна, принаймні, здогадуватися, про що саме там могла йти мова.

На зустрічі з Емануелем Макроном Токаєв представив Казахстан, як модерну країну, яка прагне вступити в "цивілізований клуб".

Економічна складова була цілком публічною та складалась з численних зустрічей Токаєва з очільниками держави та представниками найбільших французьких корпорацій.

Мабуть, головною подією економічної частини можна вважати зустріч з представниками великого бізнесу. На ній були присутні керівники Airbus, BPI France, Boehringer IngelheimFrance та інших міжнародних корпорацій. Зрозуміло, що таке представництво свідчить про дуже серйозне ставлення французів до майбутньої співпраці з Казахстаном. Відповідно, це дає розуміння, що Токаєв продовжить курс на подальше дистанціювання та економічну і політичну незалежність від росії.

Серйозність намірів було продемонстровано шляхом підписання низки високовартісних угод. Зокрема, між урядом Казахстану та Alstom "Про реалізацію проектів з виробництва, сервісного обслуговування електровозів і обладнання для рухомого складу та інфраструктури залізничного транспорту". Також укладено міжурядову угоду за участю французької Total про будівництво в Жамбильській області вітроелектростанції потужністю l ГВт, що збільшить загальну генерацію об’єктів ВІЕ в країні на 50%.

Якщо коротко підсумувати результати візиту, то складається наступна картина.

Одразу після обрання на посаду Президента Казахстану Токаєв активно включився в зовнішньополітичну діяльність, що позначилося на його закордонних візитах в країни-партнери. Прикметно, що Казахстан відкрито диверсифікує свою міжнародну політику та активно виходить із тіні кремля.

На сьогодні Франція є важливим інвестором в економіку Казахстану.

Тож цей візит мав основну мету – закріпити та розширити економічну співпрацю між країнами, а також продемонструвати багатовекторну зовнішньополітичну позицію.

Президент Франції Макрон, як посередник у мирних переговорах

Цілком ймовірно, що під час перебування Токаева в Москві він міг отримати від путіна певні сигнали про можливі прийнятні для росії умови хоча б тимчасового "врегулювання" війни в Україні, які той попросив довести під час візиту до Франції лідерам західних країн. На користь цього припущення говорить той факт, що візит Токаєва до Франції був розтягнутий на два дні.

Крім того, в день завершення візиту Президента Казахстану до Франції Макрон одразу відбув із державним візитом до США, де 1-гo грудня провів зустріч з президентом Байденом. Цей візит був запланований заздалегідь.

Президент Франції вже заявив, що одразу після розмови з Байденом зв’яжеться з путіним.

Втім, його попередня оцінка розмови навряд чи втішає російського диктатора. Макрон чітко визначив, що "хороший мир" - це не той мир, який приймається лише однією зі сторін. З іншого боку, він дуже обережно висловився і про українські перспективи на перемогу.

На сьогодні зрозуміло одне: саме Президент Франції взяв на себе функцію посередника між зацікавленими сторонами: Росією, Україною, Америкою.

До речі, звертає на себе увагу факт, що 29 листопада кораблі та авіація збройних сил рф вийшли на бойові позиції для нанесення ракетного удару по території України. Втім, ці удари не були здійснені. Можна припустити, що такі дії були сплановані російською владою і можуть трактуватися, як "гра м’язів" перед переговорами. А відмова від нанесення удару подається, як черговий "жест доброї волі".

Необхідно зазначити, що в публічному просторі немає жодних натяків на готовність західних союзників до будь-яких таємних переговорів.

Тож на сьогодні питання про підсумки візиту Токаєва до Франції в контексті "українського питання" залишається відкритим.