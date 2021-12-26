Чому "несподіваний" наказ Міноборони про облік жінок зовсім не несподіваний

Альона Шевцова, радник командувача Сухопутних військ ЗСУ

Обговорюваний наказ Міністерства оборони України №313 є виконанням Закону України, прийнятого ще в березні. Сам наказ вводить лише список професій, підготовлений Генеральним штабом ЗСУ. Це не керівництво до дії і нікому не потрібно "бігти до військкоматів". Алгоритм конкретних дій наразі тільки готується.

Історія питання: ще навесні цього року, 30 березня, набрали чинності зміни до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу". Зокрема, частина 11 статті 1 в новій редакції Закону визначає, що "жінки, які мають спеціальність та / або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, беруться на військовий облік військовозобов’язаних".

Саме на виконання цього закону Міністерство, Генеральний штаб на своєму рівні створює процедурну базу — яка ще не є остаточною і буде відкалібрована таким чином, щоб вона була повністю раціональною та зручною для людей.

До речі, за зміни до Закону голосували майже всі парламентські сили, тобто не тільки "Слуга народу", але й більшість фракції "Батьківщина", і "Європейської солідарності", і "Голос" частково проголосував, і депутатські групи. Це спільне рішення парламенту — направлене на модернізацію військового обліку в умовах сучасних загроз Україні.

Зараз ведеться робота над тим, щоб у 2022 році причин з'являтися в ТЦК та СП для подачі документів (довідок) стало набагато менше, а необхідна інформація автоматично бралася з відповідного державного реєстра. Це стосується і жінок, і чоловіків.