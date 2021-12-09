"Питьевая вода Украины": почему эта проблема требует надлежащего финансирования

Олег Бондаренко, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования



Никого не нужно убеждать в важности качественной и доступной воды. Это здоровье, долголетие, гигиена, удобства для всех.

Так же очевидно, что ситуацию с питьевой водой в Украине следует улучшать – подтверждения этому получаем ежедневно. К примеру, многие ли жители городов рискнут пить воду из-под крана? Впрочем, не у всех и такая вода есть.

Обеспечить качество и безопасность воды и обеспечить ее максимальную доступность для населения - это две наши большие задачи. Решать их призвана Общегосударственная целевая социальная программа "Питьевая вода Украины" на 2022-2026 годы. 18 ноября парламент одобрил в первом чтении предложенный правительством соответствующий законопроект №5723 а сейчас мы готовим его к принятию Верховной Радой Украины во втором чтении.

Для лучшего понимания вызовов, которые стоят перед программой, приведу несколько цифр и фактов.

В Украине 99% городов, 90% поселков городского типа и 30% сельских населенных пунктов обеспечено централизованным водоснабжением. Но в целом только 69% населения имеют к нему доступ, и только для 48% доступна система канализации, то есть водоотведения. При этом существующие объекты инфраструктуры построены в 1950-70 годах, они устарели и в значительной степени изношены - более 30% водопроводов, сетей водоотведения, насосных агрегатов находятся в аварийном состоянии. Ну и самая большая проблема - почти 270 тысяч человек в девяти областях Украины до сих пор получают привозную воду по графику. И это в европейской стране в 21 веке!

При этом мы должны признать, что государство до сих пор решало проблему неэффективно. Формально на решение проблемы была нацелена предыдущая программа "Питьевая вода Украины" на 2011-2020 годы. Фактически же ее выполнение происходило только в 2011-12 и 2018 годах. Не удивительно, что запланированное программой было выполнено только на 13% - по-сути, это провал программы. Мы должны учесть этот опыт при реализации новых планов; осознание необходимости менять существующее положение есть и в Правительстве, значительную поддержку программы демонстрирует и парламент: в первом чтении законопроект поддержали 328 народных депутатов.

Программой "Питьевая вода Украины" на 2022-2026 годы предусмотрено строительство, реконструкцию, капитальный ремонт водопроводных сетей и сетей водоотведения, станций очистки питьевой воды и стоков, создание и надлежащее оснащение лабораторий контроля качества питьевой воды и сточных вод. Более 1700 региональных инфраструктурных проектов запланировано реализовать в течение этих пяти лет. Программа имеет все основания стать частью «Большого строительства».

Для эффективной реализации программы нам нужны две вещи: первое - у регионов должны быть готовы планы по необходимым инфраструктурным улучшениям, проектная конструкторская документация к ним, то есть, чтобы было ЧТО финансировать; второе - нужно, чтобы было ЧЕМ финансировать.

Отсутствие надлежащего финансового обеспечения в прошлом уже повлекло упомянутый выше провал предыдущей программы. Нынешний пятилетний законопроект предусматривает выделение около 17 млрд грн. бюджетных средств.

Верховной Радой Украины был принят Государственный бюджет Украины на 2022 год, где предусмотрено финансирование Общегосударственной целевой социальной программы "Питьевая вода Украины" в объеме одного миллиарда гривен на следующий год. Учитывая состояние системы водоснабжения и водоотведения в стране, эта сумма не является достаточной для значительных изменений, но дает возможность начать финансирование нескольких объектов по всей стране. Совместная, быстрая и слаженная работа центральной власти и громад в реализации Программы может стать залогом дополнительного финансирования еще в 2022 году и вложения больших средств в бюджетах следующих лет.

Программой предусмотрено, что в течение пяти лет доля населения, имеющего доступ к централизованному водоотведению, вырастет до 53%, а централизованное водоснабжение будет охватывать 70% людей. Важно, что около 10% бюджета программы планируется направить на территории востока страны, пострадавших от российской агрессии и требующих значительных вложений в инфраструктуру.

Подчеркиваю еще одно важное сопутствующее преимущество надлежащего выполнения программы. Чем больше людей будут иметь дома качественную питьевую воду, тем больше мы будем отказываться от бутилированной, соответственно и от пластиковых бутылок. А отказ от пластика одноразового использования - это одно из важных направлений нашей борьбы за чистую окружающую среду. В частности, сейчас на рассмотрении в парламенте находится законопроект №6077, предусматривающий запрет ввоза и оборота в Украине определенных видов одноразового пластика. Предложенные положения вполне соответствуют практике Европейского Союза.

Программа "Питьевая вода Украины" является необходимой и в условиях устаревшей нормативно-правовой базы, в соответствии с которой осуществляют сейчас свою деятельность предприятия централизованного водоснабжения и водоотведения. С другой стороны, модернизация инфраструктуры должна сделать реальной реализацию стратегических задач, которые содержит Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Прежде всего, это имплементация и выполнения положений Директивы № 98/83/ЕС о качестве воды, предназначенной для потребления человеком, и Директивы № 91/271/ЕЭС об очистке городских сточных вод, со всеми дополнениями к ним.

В странах Европейского Союза в подавляющем большинстве случаев можно без опасений пить воду из-под крана. Это результат надлежащей поддержки инфраструктуры и высоких законодательных стандартов, которые неуклонно соблюдаются. Давайте же достигнем такого результата и в Украине благодаря реализации программы “Питьевая вода Украины”!