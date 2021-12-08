Чего ждать от рынка факторинга в Украине

Елена Шевчук, президент Ассоциации финансовых компаний "Финансовый Омбудсман"



По данным Национального Банка, по объему предоставленных услуг украинский рынок факторинга на сегодняшний день является одним из крупнейших небанковских финансовых рынков, который еще и демонстрирует динамический рост на протяжении последних лет. Но следует отметить, что в Украине преимущественно используется неклассическая модель факторинга с целью управления просроченной задолженностью, суть которой заключается в отступлении финансовыми учреждениями прав требования по неработающим кредитам. Такая услуга наиболее востребована среди банков и финансовых компаний, стремящихся очистить свой кредитный портфель от проблемных задолженностей. Целью покупки прав требования в таком случае является дальнейшее взыскание задолженности с должников в пользу факторинговой компании. После чего такие компании начинают взимать задолженность по должнику самостоятельно или с помощью других компаний на основании договоров поручения или комиссии. Именно по такому механизму происходит осуществление коллекторской деятельности.

Очевидно, что рост объема договоров неклассического факторинга неразрывно связан с увеличением кредитования и развитием микрофинансовых учреждений, а потенциал этого сегмента рынка зависит от общего уровня неработающих кредитов в стране.

Торговый факторинг

Вместе с тем, в развитых странах используется традиционный торговый факторинг, который в наших реалиях еще не получил достаточно развития. По данным экспертов, доля договоров такого факторинга составляет за границей около 20% общего количества заключенных факторинговых соглашений.

Факторинг в классическом понимании представляет собой комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков, производящих торговую деятельность на условиях отсрочки платежа. А суть модели торгового факторинга состоит в предоставлении факторинговой компанией (или фактором) финансирования клиенту под уступку ей своего права денежного требования к должникам, возникающему из договоров поставки или предоставления услуг.

На практике это происходит следующим образом. Между факторинговой компанией и поставщиком или продавцом товара заключается договор, согласно которому после возникновения требований по оплате поставок продукции предъявляются платежные документы, согласно которым факторинговая компания выплачивает клиенту 75-90% от стоимости требований. После оплаты продукции покупателем факторинговая компания доплачивает остаток суммы поставщику, удерживая процент с него за предоставленное финансирование и другие комиссионные платежи за предоставленные услуги.

Как видим, благодаря торговому факторингу бизнес получает доступ к быстрым и доступным финансовым ресурсам, что позволяет постоянно осуществлять хозяйственную деятельность, а именно пополнять оборотный капитал и ускорять оборачиваемость активов, избегать кассовых разрывов, повышать объемы продаж и ликвидность баланса, предлагать выгодные условия оплаты.

При этом по сравнению с кредитом классический факторинг имеет более упрощенную процедуру получения финансирования и отсутствие необходимости обеспечения.

Украинские реалии

Как показывает практика развитых стран, торговый факторинг является важным сегментом финансового сектора, что может помочь ускорить экономический рост государства. К примеру, по экспертной оценке, в 2020 году доля факторинга в ВВП Великобритании составляла – 13,93%, Польши 9,52%, Литве 7,17%, Болгарии 5,79%, Турции 4,58%, тогда как в Украине всего 0,3% ВВП. Эти данные наглядно демонстрируют неразвитость украинского рынка факторинга и возможный потенциал роста в последующие годы.

Сегодня в Украине операциями по торговому факторингу занимаются преимущественно банки, в то время как небанковские финансовые учреждения в своей деятельности используют неклассическую модель факторинга. Низкая заинтересованность небанковскими учреждениями в торговом факторинге связана с рядом преград, которые не дают им возможности конкурировать с банками.

Прежде всего это касается ограничений в возможности привлечения финансирования и отсутствия действенного механизма защиты прав финкомпании в случае невозврата долга, слишком сложная и финансово затратная организация и функционирование системы риск-менеджмента. Также возможно низкое доверие потенциальных клиентов к факторинговым компаниям через ассоциации с коллекторской деятельностью.

Что касается неотложных для всех участников рынка причин, негативно влияющих на развитие торгового факторинга, то здесь можно выделить: устаревшее законодательство, отсутствие среди представителей малого и среднего бизнеса понимания сущности и возможностей эффективного использования этого финансового инструмента, риски мошеннических действий, в частности финансирования двойных и фиктивных инвойсов и торгово-транспортных накладных из-за отсутствия единой базы электронного учета и т.д.

Несмотря на это, участники финансового рынка отмечают заметный рост спроса именно на торговый факторинг в течение последнего года и заинтересованы в его дальнейшем развитии.

Со своей стороны, планы по развитию торгового факторинга продолжает воплощать и НБУ. Среди основных приоритетов реформирования этого рынка - окончательно отделить классический факторинг от коллекторской деятельности и привести его в соответствие с международными стандартами, обеспечить развитие рынка через упрощение подходов к лицензированию, введение надзора на основе риск-ориентировочного подхода, соблюдение требований минимального размера собственного капитала, расширение источников финансирования факторинговых компаний и предоставление дополнительных нефинансовых услуг.

Среди составляющих же, которые смогут привлечь новых игроков для выхода на рынок и заинтересовать уже существующие финкомпании предоставлять услуги торгового факторинга, можно назвать общий переход хозяйствующих субъектов на электронный документооборот, возможности страховать риски убытков фактора и наличие реестра обязательного учета инвойсов для невозможности мошенничество. Успешное введение этих изменений позволит снизить стоимость услуг на рынке и способствовать привлечению на него бизнеса.

Важным и необходимым шагом является популяризация через современные каналы информации о преимуществах использования услуг торгового факторинга как инструмента финансирования и управления дебиторской задолженностью среди малых и средних субъектов хозяйствования.

Сейчас уже существуют примеры создания онлайн-платформ, направленных на привлечение МСП к участию в публичных закупках и получению финансирования благодаря предложениям безрегрессного факторинга от финучреждений и предлагающих современную для украинского рынка модель финансирования - реверсивный факторинг. Основным преимуществом таких площадок является снижение рисков, связанных с кредитованием, документами и мошенничеством, что способствует интересу к такому финансовому инструменту как бизнеса, так и финучреждений.

Впрочем, ожидать стремительных изменений на рынке факторинговых услуг без соответствующих изменений в законодательстве не стоит. Все будет зависеть от того, насколько быстрыми и эффективными будут действия государственных органов, в частности регулятора.