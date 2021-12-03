Цифровизация громад. Как пандемия COVID-19 ускорила трансформации в сфере государственных услуг – кейс Херсонской области

Павел Кулик, заместитель главы Херсонской облгосадминистрации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации

Все государственные услуги постепенно переходят в онлайн и тем самым упрощают нам жизнь, делают ее более комфортной. Громады, которые это осознали, получили существенные преимущества. Поскольку речь идет не о том, как быть в тренде цифровизации, а о предоставлении качественных административных, медицинских, образовательных и других государственных услуг, социально-экономическом развитии, качестве жизни людей, и в конечном счете – о доверии к власти на местном и национальном уровнях.

В данное время некоторые проблемы с ускорением цифровизации обусловлены тем, что, например, отдельные реестры территориальных громад не совместимы на уровне программного обеспечения, что, конечно, не способствует качественному взаимодействию. Более того, только часть реестров ведется территориальными громадами в электронной форме. И далеко не все они связаны с системой государственных электронных информационных ресурсов. Но нужно уже сейчас задумываться над тем, как управление большими объемами информации может работать в пользу громад.

Следует отметить, что на местном уровне уже используют различные инструменты е-управления, способные повысить эффективность управления и предоставления услуг. Этот процесс поддерживается и международными организациями, содействующими развитию Украины. В частности, в Херсонской области сейчас проходит вторая фаза проекта Программы развития ООН "Повышение устойчивости громад" (англ. - Strengthening community resilience in the Kherson region) при финансовой поддержке правительства Великобритании, он усиливает возможности предоставления качественных е-услуг во многих громадах области. Местные инициативы, которые уже поддержаны, направлены именно на улучшение доступа к электронным услугам для всех слоев населения, особенно наиболее уязвимых. От внедрения геоинформационной системы до трансформации библиотек в образовательные центры, где люди могут получить цифровые навыки.

Наиболее популярные услуги

Регистрация места проживания – одна из популярнейших административных услуг среди украинцев и, в частности, среди жителей Херсонской области. Для сравнения, в 2016 году в Херсоне эту услугу заказали 27 тысяч раз, а в течение 2021 – уже 61 тысяч. В масштабах страны – более миллиона заказов за аналогичный период.

В ближайшее время в Херсоне и других населенных пунктах области можно будет сменить регистрацию, не выходя из дома. Верховная Рада недавно приняла Закон "О реализации публичных электронных услуг по регистрации и декларированию места проживания в Украине", согласно которому услуга будет предоставляться онлайн. Без лишних справок, бумажек и посещений госорганов. Понадобится 10 минут, чтобы зайти на портал "Дія" и заполнить форму, указав новый адрес. Еще несколько минут – чтобы собственник жилья подтвердил запрос, дал разрешение на регистрацию в нем. Данные о новом месте проживания автоматически появятся в реестре и так же автоматически человек будет снят с предыдущего места регистрации.

Вторые по популярности – услуги миграционной службы и оформление как внутренних, так и зарубежных паспортов. Только в октябре 2021 года в Херсонской области оформлено почти 9000 биометрических документов. Почти 4 тысячи паспортов для выезда за границу и более 4,8 тысячи внутренних в виде ID-карты.

Не менее востребованные – субсидии и другие социальные услуги. Ежегодно в Украине подают заявления на получение субсидии около 1,4 млн. человек.

Также набирает популярность сервис єМалятко, которым, к слову, мне недавно пришлось воспользоваться. Прям в палате роддома, где родилась моя дочь, нам с женой предложили получить по одному электронному заявлению сразу пять государственных услуг, таких как регистрация рождения ребенка, принадлежность к гражданству Украины, пособие на ребенка при рождении, регистрация в Государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков, а также присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре.

Всего с начала 2021 года таким образом свои первые документы в Херсонской области получили 4254 малыша. В прошлом году – 1051. Быстро и удобно.

Медицинские е-услуги в условиях пандемии

При пандемии COVID-19 технологии телемедицины обрели принципиально новое значение. Речь идет не только о том, как приблизить пациентов к докторам и обеспечить доступ населения, в частности пожилых людей, людей с инвалидностью, других уязвимых групп, к быстрой диагностике и медицинской помощи, но и о безопасной коммуникации, безопасном доступе к медицинским услугам.

Мировая практика доказывает, что телемедицинские сервисы – действительно эффективный инструмент в профилактике, диагностике и лечении пациентов. Внедрение таких сервисов в области позволит быстрее устанавливать или уточнять диагноз, определять тактику лечения без необходимости ехать к врачу в медицинское учреждение. Это же касается и получения е-больничных, подтверждающих факт временной нетрудоспособности лица, а это делают уже все учреждения здравоохранения в Херсонской области. В частности, электронные больничные начали выдавать с 1 октября 2021 года. С того времени их оформили почти 95 тысяч в Херсонской области, а в Украине в целом – более 4,2 млн.

Вместе с тем, подобные трансформации требуют привлечения международных партнеров, их экспертной, консультационной, технической помощи. Так, например, по одному из совместных проектов с ПРООН, еще в начале года наши местные фельдшерско-акушерские пункты получили портативные телемедицинские диагностические комплексы. Следовательно, людям во многих громадах, в частности, в селах Золотая Балка, Новоалександровка, Михайловка, Семеновка и других, не нужно куда-то ехать за быстрой диагностикой. Они могут получить медицинские услуги на месте. Пожилые люди получили возможность контролировать состояние своего здоровья и могут получать помощь дома, куда к ним приходит врач со специальным медицинским кейсом и оборудованием. Никаких контактов с другими пациентами в больницах, минимум рисков.

Административные услуги

Снова-таки, именно пандемия ускорила введение на веб-ресурсах госучреждений онлайн-записи, чтобы люди не стояли в очередях в условиях распространения коронавируса. Херсонцы и жители области сегодня сами могут выбрать удобную для себя дату и время и записаться на прием через официальный сайт Херсонской облгосадминистрации и официальные сайты городских, сельских и поселковых советов, где созданы центры предоставления административных услуг. К примеру, для назначения субсидии, возмещения расходов на жилищно-коммунальные услуги или получения социальной помощи на ребенка.

Мы также проанализировали загруженность территориальных подразделений миграционной службы, предоставляющих паспортные услуги, и выявили те, которые нужно "укрепить" во избежание очередей. Их оборудуем дополнительными автоматизированными рабочими станциями для оформления и выдачи биометрических документов. Это позволяет разгрузить работу подразделений и ускорить процесс выдачи паспортов.

В общей сложности паспортные услуги сейчас предоставляют 11 ЦПАУ, где установлены рабочие станции по выдаче паспортов. В ближайшее время жители еще 7 громад получат возможность оформлять документы в ЦПАУ. Две такие станции планируем закупить с помощью ПРООН, другие уже приобретены на за счет субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на развитие центров предоставления административных услуг, а также благодаря поддержке других международных организаций и доноров. Территориальные громады Херсона получат такие станции уже до конца этого года.

Что касается доступности услуг, хорошей возможностью для тех жителей громад, которые вследствие определенных жизненных обстоятельств или по состоянию здоровья физически не могут самостоятельно приехать, чтобы оформить необходимую справку или документ, стали так называемые "мобильные офисы" и "мобильные кейсы". Это комплекты современной портативной техники, которые позволяют сотрудникам ЦПАУ работать удаленно и вести полноценный прием граждан, предоставляя админуслуги по месту жительства. Например, как это происходит в пгт Новотроицкое. Такое специальное оборудование приобретено для 28 ЦПАУ области, в том числе – на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак", куда обращаются жители временно оккупированной территории АР Крым.

Цифровой разрыв

К сожалению, пока еще сохраняется значительный разрыв в цифровых навыках между старшим поколением и молодежью, мужчинами и женщинами, городским и сельским населением, у которых часто нет равного доступа к цифровой инфраструктуре. Следовательно, приходится работать и над интернет-покрытием, и над внедрением электронных услуг, и над развитием навыков пользования.

Первым инструментом для исследования уровня цифровых навыков граждан стали тесты на цифровую грамотность для разных групп населения. Они запущены на онлайн-платформе "Дія. Цифрова освіта". Тестирование предполагает проверку базовых знаний и цифровой грамотности среди госслужащих, учителей, медиков и т.д. В частности, оценивается компьютерная грамотность, медиа-грамотность, умение работать с данными, создавать цифровой контент.

Важно, что люди могут использовать полученный сертификат при поиске работы с использованием онлайн-сервисов Robota.ua, Work.ua, Jooble. То есть кроме комфорта пользования цифровыми технологиями, услугами, это еще и повышает конкурентоспособность человека на рынке труда.

Параллельно на региональном уровне при поддержке проекта ПРООН "Повышение устойчивости громад в Херсонской области" стартует инициатива "Цифровая Херсонщина". Она образовательная и поможет местному населению овладеть новыми технологиями, научиться пользоваться электронными сервисами. Обучение будет проходить на базе библиотек области, в региональном центре повышения квалификации, а также в тесном сотрудничестве с нашими общественными организациями.

Украина на цифровой карте мира

На государственном уровне обозначена цель – за три года оцифровать все государственные услуги, охватить 95% населения качественным интернетом, а также научить 6 млн граждан базовым цифровым навыкам. На самом деле не так много времени. Но к 2025 году Украина точно будет на ведущих позициях не только среди стран ЕС, но и в мире. Мы уже первая страна в мире, где электронные паспорта имеют такую ​​же юридическую силу, как и бумажные. Приложением "Дія" сегодня пользуются уже 10 млн украинцев. В нем у нас ID-карта, загранпаспорт и карта налогоплательщика, страховой полис на транспортное средство, водительское удостоверение. Добавьте к этому студенческий билет, справку ВПЛ и свидетельство о рождении ребенка... А сейчас с активным подключением громад процесс пойдет еще быстрее.

Никаких сомнений в том, что мир цифровых технологий, в который мы входим, – это не только новый этап развития технологической сферы, а и всей экономической, социальной, правовой реальности и т.д. Цифровизация открывает новые возможности и исключительно положительно повлияет и на социально-экономическое развитие громад, и на развитие страны в целом.