Колонки

14:51 01.12.2021

Автор: ВИКТОР КРУГЛОВ

Внедрение РОП (Расширенная ответственность производителя) – новые возможности для переработчиков вторичной бумаги и книгоиздателей

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Внедрение РОП (Расширенная ответственность производителя) – новые возможности для переработчиков вторичной бумаги и книгоиздателей

Виктор Круглов, генеральный директор издательства "Ранок"

 

Сейчас в Верховной Раде рассматривается чрезвычайно важный для экономики и экологии законопроект "Об управлении отходами", в котором должна быть внедрена Расширенная ответственность производителя (РОП). К сожалению, процесс принятия этого закона в желаемой для общества и индустрии редакции затягивается. Поэтому считаю, что каждое слово, сказанное публично в пользу нового законодательства – это важно. Тем более что именно сейчас на Змиевской бумажной фабрике, которая является партнером издательства "Ранок", произошел запуск новой производственной линии по переработке комбинированной картонной упаковки для напитков и пищевых продуктов, что очень важно для будущего механизма РОП.

Следовательно, в случае одобрения, этот рамочный законопроект включит зеленый свет для принятия отраслевого закона "Об упаковке и отходах упаковки", которым будут установлены четкие целевые показатели для производителей и импортеров товаров в упаковке, а именно: сколько выпущенной на рынок упаковки такие производители должны собрать и сдать на переработку с помощью механизма РОП. Это касается и комбинированной картонной упаковки для напитков и пищевых продуктов, что очень важно для переработчиков такого вида упаковки.

Раздельный сбор использованной упаковки от населения для ее дальнейшей переработки является финансово невыгодным. Именно поэтому необходимо ввести механизм РОП, в результате чего производители товаров в упаковке начнут финансировать раздельный сбор. Это означает, что компании, поставляющие продукты на рынок, будут обязаны собирать использованную упаковку, сортировать и передавать её на переработку или безопасную утилизацию. Эта система работает в странах ЕС, где сегодня каждая вторая упаковка типа Tetra Pak собирается и перерабатывается, а раздельный сбор стекла, бумаги, металла и пластика стал обязательным для стран-членов ЕС еще в 2008 году. Приблизительно 40 % всех бытовых отходов в ЕС собирается раздельно и перерабатывается. В некоторых странах этот показатель достигает 60-80%.

Введение механизма РОП даст огромный толчок для развития перерабатывающей отрасли, ведь украинские предприятия наконец получат столь необходимое им вторичное сырье, большинство которого сегодня, к сожалению, попадает на свалки. И мы, как представители перерабатывающей отрасли и экоосознанные граждане, с нетерпением ждем принятия этих важных законов по нескольким причинам:

во-первых, резко увеличится количество упаковки на основе бумаги и картона, которая попадет на отечественные перерабатывающие предприятия;

во-вторых, принятие закона "Об управлении отходами" приблизит нас к европейским стандартам. Этот вывод основывается на нашем многолетнем опыте по переработке вторичного сырья и производству бумаги.

Мощности Змиевской бумажной фабрики уже готовы к началу работы механизма РОП и увеличению объемов переработки раздельно собранной комбинированной картонной упаковки для напитков и пищевых продуктов. В 2021 году Змиевская бумажная фабрика, которая является партнером Издательства "Ранок", вместе с компанией Tetra Pak инвестировали в инновационное оборудование по переработке комбинированной упаковки этого производителя (и ее аналогов) в новые материалы. Инвестиции в новую линию составили 1,7 млн. евро. Комбинированная упаковка типа Tetra Pak содержит 75% картона. Мы отделяем это сырье и изготавливаем из него вторичную бумагу, на которой затем печатаем книги и учебники. Остальная упаковка, состоящая из полиэтилена с тонкой прослойкой алюминия, превращается в новый материал – полиалюминиевую гранулу.

Эта гранула используется в других производствах, таких как: производство пластиковой мебели, канализационных люков, тротуарной плитки или дорожного покрытия. Полиалюминиевая гранула улучшает качество этих изделий, придает им новые свойства, делает их более устойчивыми к износу и разрушению.

Линия успешно прошла тестовый период испытаний, уже несколько недель работает на полную мощность и показывает хорошие результаты. Мы надеемся в ближайшее время довести объем переработки комбинированной упаковки до 15 тыс. тонн в год. Этих мощностей будет достаточно, чтобы перерабатывать 80% комбинированной картонной упаковки Tetra Pak (и ее аналогов), которые ежегодно поставляются на рынок Украины.

Вот почему я, как книгоиздатель, как сознательный человек, заботящийся об экологии и просто отец, которому не безразлично будущее наших детей, поддерживаю европейскую систему обращения с отходами упаковки и расширенную ответственность производителя, как ее неотъемлемую часть.

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